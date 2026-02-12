Χειμερινοί Ολυμπιακοί Αγώνες 2026: Η σειρά των Νεφέλης Τίτα και Κωνσταντίνας Χαραλαμπίδου

Οι συμμετοχές των αθλητών/αθλητριών μας στους Χειμερινούς Ολυμπιακούς Αγώνες Μιλάνο-Κορτίνα 2026 συνεχίζονται την Πέμπτη (12.02.2026), με την προσοχή να στρέφεται στο “Tesero Cross Country Skiing Stadium”.

Μετά τον Απόστολο Αγγέλη, στη… μάχη μπαίνουν η Νεφέλη Τίτα (η σημαιοφόρος της ελληνικής ομάδας στους χειμερινούς Ολυμπιακούς Αγώνες 2026) και η Κωνσταντίνα Χαραλαμπίδου. Οι δυο αθλήτριες θα πάρουν μέρος στους δρόμους αντοχής, στο αγώνισμα των 10 χλμ. Ελεύθερη Τεχνική.

Οι αγώνες είναι προγραμματισμένοι να ξεκινήσουν στις 14:00 και θα μεταδοθούν από το ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ.