Χειμερινοί Ολυμπιακοί Αγώνες 2026: Τρομακτικό ατύχημα για 18χρονο Φινλανδό σκιέρ στο Freestyle

Φάνηκε να χάνει τις αισθήσεις του για μερικά δευτερόλεπτα, αλλά τελικά απέφυγε τα χειρότερα
Χειμερινοί Ολυμπιακοί Αγώνες
Η στιγμή του τρομακτικού ατυχήματος στους Χειμερινούς Ολυμπιακούς Αγώνες / REUTERS/Marko Djurica

Μία άσχημη προσγείωση του Φινλανδού σκιέρ, Elias Lajunen, κατά τη διάρκεια της πρώτης του προσπάθεια στα προκριματικά του Freestyle, “πάγωσε” τους πάντες στους Χειμερινούς Ολυμπιακούς Αγώνες.

Ο 18χρονος Φινλανδός σκιέρ δεν κατάφερε να προσγειωθεί σωστά, μετά ένα δύσκολο άλμα και έπεσε με μεγάλη δύναμη στο χιόνι, χτυπώντας στην πλάτη και το κεφάλι του, σε ένα τρομακτικό ατύχημα στους Χειμερινούς Ολυμπιακούς Αγώνες του Μιλάνο και της Κορτίνα.

Ο άτυχος αθλητής φάνηκε μάλιστα να είναι αναίσθητος για μερικά δευτερόλεπτα και ο αγώνας διεκόπη για να του προσφερθούν άμεσα οι πρώτες βοήθειες, αλλά αμέσως μετά, ο ίδιος έκανε σήμα πως είναι καλά. 

Η φινλανδική αποστολή επιβεβαίωσε δε, λίγο αργότερα, ότι ο Elias Lajunen μπορούσε κανονικά να κινεί τα χέρια και τα πόδια του, αλλά οι εξετάσεις του θα συνεχιστούν, ώστε να φανεί το ακριβές μέγεθος του τραυματισμού του.

