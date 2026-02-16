Χειμερινοί Ολυμπιακοί Αγώνες 2026: Τρομακτικό ατύχημα για 18χρονο Φινλανδό σκιέρ στο Freestyle

Μία άσχημη προσγείωση του Φινλανδού σκιέρ, Elias Lajunen, κατά τη διάρκεια της πρώτης του προσπάθεια στα προκριματικά του Freestyle, “πάγωσε” τους πάντες στους Χειμερινούς Ολυμπιακούς Αγώνες.

Ο 18χρονος Φινλανδός σκιέρ δεν κατάφερε να προσγειωθεί σωστά, μετά ένα δύσκολο άλμα και έπεσε με μεγάλη δύναμη στο χιόνι, χτυπώντας στην πλάτη και το κεφάλι του, σε ένα τρομακτικό ατύχημα στους Χειμερινούς Ολυμπιακούς Αγώνες του Μιλάνο και της Κορτίνα.

Ο άτυχος αθλητής φάνηκε μάλιστα να είναι αναίσθητος για μερικά δευτερόλεπτα και ο αγώνας διεκόπη για να του προσφερθούν άμεσα οι πρώτες βοήθειες, αλλά αμέσως μετά, ο ίδιος έκανε σήμα πως είναι καλά.

Finnish Skier Crashes in Olympic Big Air



The crash of Elias Lajunen occurred on February 15, 2026, during the men’s big air qualifiers at the Milan-Cortina Winter Olympics.



As of February 16, Lajunen was reported conscious and alert after the fall. pic.twitter.com/paCbTy75ES — NEXTA (@nexta_tv) February 16, 2026

Η φινλανδική αποστολή επιβεβαίωσε δε, λίγο αργότερα, ότι ο Elias Lajunen μπορούσε κανονικά να κινεί τα χέρια και τα πόδια του, αλλά οι εξετάσεις του θα συνεχιστούν, ώστε να φανεί το ακριβές μέγεθος του τραυματισμού του.