Χειμερινοί Ολυμπιακοί Αγώνες 2026: Ζελένσκι κατά ΔΟΕ μετά τον αποκλεισμό Ουκρανού αθλητή και τον «σάλο» για το κράνος του

Ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι εξέφρασε την αντίθεσή του με την απόφαση της ΔΟΕ, να αποκλείσει τον αθλητή σκέλετον, Βλαντίσλαβ Χεράσκεβιτς από τους Χειμερινούς Ολυμπιακούς Αγώνες 2026, λόγω της χρήσης ενός κράνους που έφερε απεικονίσεις 24 Ουκρανών αθλητών, οι οποίοι έχασαν την ζωή τους στον πόλεμο με την Ρωσία, λέγοντας ότι αυτό αντιβαίνει στο πνεύμα των Αγώνων.

Ο Χερασκέβιτς, ο οποίος φορούσε το κράνος σε όλες τις προπονήσεις του πριν από την επίσημη έναρξη των Χειμερινών Ολυμπιακών Αγώνων, αποκλείστηκε από τη διοργάνωση, μετά την επιμονή του να παρακούσει τις προτροπές της ΔΟΕ και την προέδρου της, Κρίστι Κόβεντρι. Μια εξέλιξη που έχει σχολιαστεί τόσο στα διεθνή Μέσα, όσο και στα social media.

«Ο αθλητισμός δεν πρέπει να σημαίνει αμνησία και το Ολυμπιακό κίνημα πρέπει να βοηθά στον τερματισμό των πολέμων, όχι να γίνεται αντικείμενο εκμετάλλευσης των επιτιθέμενων», έγραψε στο «X» ο Βολόντιμιρ Ζελένσκι.

«Δυστυχώς, η απόφαση της Διεθνούς Ολυμπιακής Επιτροπής να αποκλείσει τον Ουκρανό αθλητή σκελετόνων Βλαντίσλαβ Χεράσκεβιτς λέει το αντίθετο», δήλωσε ο Βολόντιμιρ Ζελένσκι.

Sport shouldn’t mean amnesia, and the Olympic movement should help stop wars, not play into the hands of aggressors. Unfortunately, the decision of the International Olympic Committee to disqualify Ukrainian skeleton racer Vladyslav Heraskevych says otherwise. This is certainly… pic.twitter.com/gGXizj5C5m — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) February 12, 2026

Ο Ουκρανός πρόεδρος πρόσθεσε ότι το κράνος του Χεράσκεβιτς, που έφερε εικόνες Ουκρανών αθλητών που σκοτώθηκαν στον πόλεμο ήταν μια υπενθύμιση της ρωσικής επιθετικότητας. «Κανένας κανόνας δεν έχει παραβιαστεί».