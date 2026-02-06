Αθλητικά

Χειμερινοί Ολυμπιακοί Αγώνες: Αποδοκιμάστηκε η αποστολή του Ισραήλ και ο αντιπρόεδρος των ΗΠΑ, Τζέι Ντι Βανς

Άβολη ήταν η είσοδος των δέκα αθλητών του Ισραήλ
Η αποστολή του Ισραήλ
Η αποστολή του Ισραήλ στους Χειμερινούς Ολυμπιακούς Αγώνες/ REUTERS/Yves Herman

Η δεκαμελής αποστολή του Ισραήλ αποδοκιμάστηκε κατά την είσοδό της στην παρέλαση των χωρών στην τελετή έναρξης των Χειμερινών Ολυμπιακων Αγώνων, όπως και ο Τζέι Ντι Βανς κατά την είσοδο της αποστολής των ΗΠΑ.

Όλοι όσοι παρακολουθούσαν την τελετή έναρξης των Χειμερινών Ολυμπιακών Αγώνων περίμεναν την είσοδο του Ισραήλ στο στάδιο για να δουν την αντίδραση του κοινού. Οι θεατές αποδοκίμασαν τους δέκα αθλητές που παρέλασαν για την ισραηλινή αποστολή.

 

Όλα αυτά είναι απόρροια του πολέμου στην Παλαιστίνη με τους φιλάθλους των Ολυμπιακών Αγώνων παραδοσιακά να πρεσβεύουν την ειρήνη.

 

Κατά την είσοδο της αποστολής των ΗΠΑ στις γιγαντοοθόνες εμφανίστηκε ο Βανς και το κοινό άμεσα αποδοκίμασε και αυτόν, δείχνοντας την αντίθεσή του στις πολιτικές των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής.

Αθλητικά
