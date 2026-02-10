Χειμερινοί Ολυμπιακοί Αγώνες: Μυστήριο με τα χαλασμένα μετάλλια, πέφτουν από τις κορδέλες

Τα προβλήματα με τα ολυμπιακά μετάλλια συνεχίζονται, καθώς μετά το Παρίσι, δεν είναι λίγοι και οι νικητές στους Χειμερινούς Ολυμπιακούς Αγώνες που παραπονιούνται για την ποιότητά τους.

Οι διοργανωτές των Χειμερινών Ολυμπιακών Αγώνων Milano/Cortina 2026, ανακοίνωσαν (9/2) ότι ξεκίνησαν έρευνα για μια σειρά από περιστατικά που άφησαν Ολυμπιονίκες, συμπεριλαμβανομένης της Αμερικανίδας πρωταθλήτριας σκι κατάβασης Μπρίζι Τζόνσον, να έχουν ένα ραγισμένο και σπασμένο μετάλλιο.

Η Μπρίζι Τζόνσον, συγκεκριμένα, η οποία κέρδισε το το χρυσό στην κατάβαση του αλπικού σκι γυναικών, έδειξε το χαλασμένο μετάλλιό της στη συνέντευξη Τύπου.

«Να το μετάλλιο. Και να η κορδέλα», είπε στους δημοσιογράφους. «Και να το μικρό κομμάτι που υποτίθεται ότι θα μπει στην κορδέλα για να κρατήσει το μετάλλιο, και ναι, διαλύθηκε».

Δεν είναι η μόνη, καθώς ο Γερμανός αθλητής του διάθλου Γιούστους Στρέλοου είδε το χάλκινο μετάλλιο του να βρίσκεται ραγισμένο στο πάτωμα κατά τη διάρκεια εορτασμών.

Το ασημένιο βραβείο της Σουηδέζας σκιέρ ανώμαλου δρόμου Έμπα Άντερσον από το γυναικείο σκιάθλο είχε παρόμοια μοίρα. «Το μετάλλιο έπεσε στο χιόνι και έσπασε στα δύο», ανέφερε η Άντερσον, σύμφωνα με το σουηδικό ραδιοτηλεοπτικό δίκτυο SVT. «Τώρα ελπίζω ότι οι διοργανωτές έχουν ένα «σχέδιο Β» για τα σπασμένα μετάλλια», πρόσθεσε.

Οι διοργανωτές των Χειμερινών Ολυμπιακών Αγώνων ερευνούν την υπόθεση

«Έχουμε πλήρη επίγνωση της κατάστασης και έχετε δει τις φωτογραφίες», δήλωσε ο διευθυντής λειτουργιών των Αγώνων, Αντρέα Φραντσίσι, σε συνέντευξη Τύπου.

«Εξετάζουμε ποιο ακριβώς είναι το πρόβλημα. Θα δώσουμε τη μέγιστη προσοχή στα μετάλλια έτσι ώστε όλα να είναι τέλεια, γιατί αυτό είναι ένα από τα πιο σημαντικά πράγματα για τους αθλητές», πρόσθεσε.