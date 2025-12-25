Χειμερινοί Ολυμπιακοί Αγώνες: Νεκρός βρέθηκε στο ξενοδοχείο που έκανε προετοιμασία ο 27χρονος Γκούτορμ Μπάκεν

Ο Σίβερτ Γκούτορμ Μπάκεν βρέθηκε νεκρός στο δωμάτιο του ξενοδοχείου του στο Τρεντίνο, την περίοδο της προετοιμασίας του για τους Χειμερινούς Ολυμπιακούς Αγώνες του 2026.

Ο 27χρονος Νορβηγός αθλητής ήταν από τα μεγάλα φαβορί της χώρας του για επιτυχία στους Χειμερινούς Ολυμπιακούς Αγώνες Μιλάνο – Κορτίνα, όμως έχασε αιφνίδια τη ζωή του στο δωμάτιο του ξενοδοχείου του στο Λαβάτσε του Τρεντίνο και συγκεκριμένα στο προπονητικό καμπ που βρισκόταν.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ο Μπάκεν είχε διαγνωσθεί το 2022 με μυοκαρδίτιδα, και αυτό τον είχε κρατήσει μακριά από τους αγώνες για ένα χρονικό διάστημα. Είχε επιστρέψει όμως στη δράση, με στόχο να βρεθεί στους Χειμερινούς Ολυμπιακούς Αγώνες. Σχεδόν τα κατάφερε, όμως η μοίρα έπαιξε άσχημο παιχνίδι.

#Biathlon | Le monde du biathlon est en deuil : Sivert Guttorm Bakken (27 ans) est décédé.



Le Norvégien a été retrouvé inanimé dans sa chambre d’hôtel en Italie, quelques jours après l’étape de Coupe du monde au Grand-Bornand à laquelle il avait participé. pic.twitter.com/LHmteqpdH3 — francetvsport (@francetvsport) December 23, 2025

Ο Νορβηγός ήταν πρωταθλητής Ευρώπης στα 10 χιλιόμετρα σπριντ και σε δύο αγωνίσματα σκυταλοδρομίας. Είχε και τέσσερις νίκες σε Παγκόσμια Κύπελλα και θεωρούνταν ένα από τα μεγαλύτερα ονόματα της Νορβηγίας στο δίαθλο.