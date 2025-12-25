Αθλητικά

Χειμερινοί Ολυμπιακοί Αγώνες: Νεκρός βρέθηκε στο ξενοδοχείο που έκανε προετοιμασία ο 27χρονος Γκούτορμ Μπάκεν

Σοκ στον κόσμο του παγκόσμιου αθλητισμού προκάλεσε η είδηση του θανάτου του Νορβηγού διαθλητή
Ο Γκούτορμ Μπάκεν
Ο Γκούτορμ Μπάκεν

Ο Σίβερτ Γκούτορμ Μπάκεν βρέθηκε νεκρός στο δωμάτιο του ξενοδοχείου του στο Τρεντίνο, την περίοδο της προετοιμασίας του για τους Χειμερινούς Ολυμπιακούς Αγώνες του 2026.

Ο 27χρονος Νορβηγός αθλητής ήταν από τα μεγάλα φαβορί της χώρας του για επιτυχία στους Χειμερινούς Ολυμπιακούς Αγώνες Μιλάνο – Κορτίνα, όμως έχασε αιφνίδια τη ζωή του στο δωμάτιο του ξενοδοχείου του στο Λαβάτσε του Τρεντίνο και συγκεκριμένα στο προπονητικό καμπ που βρισκόταν.

Ο Μπάκεν είχε διαγνωσθεί το 2022 με μυοκαρδίτιδα, και αυτό τον είχε κρατήσει μακριά από τους αγώνες για ένα χρονικό διάστημα. Είχε επιστρέψει όμως στη δράση, με στόχο να βρεθεί στους Χειμερινούς Ολυμπιακούς Αγώνες. Σχεδόν τα κατάφερε, όμως η μοίρα έπαιξε άσχημο παιχνίδι.

 

Ο Νορβηγός ήταν πρωταθλητής Ευρώπης στα 10 χιλιόμετρα σπριντ και σε δύο αγωνίσματα σκυταλοδρομίας. Είχε και τέσσερις νίκες σε Παγκόσμια Κύπελλα και θεωρούνταν ένα από τα μεγαλύτερα ονόματα της Νορβηγίας στο δίαθλο.

