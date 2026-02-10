Αθλητικά

Χειμερινοί Ολυμπιακοί Αγώνες: O Απόστολος Αγγέλης άνοιξε τις ελληνικές συμμετοχές

Αυτή είναι η 4η συμμετοχή του σε Χειμερινούς Ολυμπιακούς Αγώνες
Ο Απόστολος Αγγελής

Ο Απόστολος Αγγέλης πήρε την 92η θέση στο σπριντ αντοχής κλασικής τεχνικής στους Χειμερινούς Ολυμπιακούς Αγώνες.

Ο Απόστολος Αγγέλης έκανε πρεμιέρα για την ελληνική ομάδα στους Χειμερινούς Ολυμπιακούς Αγώνες, παίρνοντας μέρος στον προκριματικό αγώνα του σπριντ αντοχής κλασικής τεχνικής.

Ο 33χρονος Έλληνας πρωταθλητής κάλυψε το 1.5 χλμ. της διαδρομής σε 4:06.03 και τερμάτισε 92ος σε σύνολο 95 συμμετοχών.

 Ταχύτερος όλων ήταν ο Γιόχανες Κλάεμπο σε 3:07.37.

Αυτή ήταν η 4η συμμετοχή για τον Απόστολο Αγγελή σε Χειμερινούς Ολυμπιακούς Αγώνες, μετά από εκείνες στο Σότσι της Ρωσίας το 2014, στην Πιοντσένγκ της Κορέας το 2018 και στο Πεκίνο το 2022.

