Χειμερινοί Ολυμπιακοί Αγώνες: Ουκρανός καταγγέλλει ότι του απαγόρευσαν να φορέσει κράνος με θύματα από την εισβολή της Ρωσίας

«Η απόφαση αυτή της ΔΟΕ μου ραγίζει την καρδιά», αναφέρει ο Βλάντισλαβ Χερασκέβιτς
Το κράνος του Ουκρανού αθλητή
REUTERS/Athit Perawongmetha

Ο Ουκρανός αθλητής, Βλάντισλαβ Χερασκέβιτς, κατήγγειλε ότι η ΔΟΕ του απαγόρευσε να χρησιμοποιήσει στους Χειμερινούς Ολυμπιακούς Αγώνες κράνος, στο οποίοι απεικονίζονται άνθρωποι που σκοτώθηκαν από την εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία.

Ο Βράντισλαβ Χερασκέβιτς, ο οποίος πήρε μέρος στο αγώνισμα skeleton, φόρεσε το συγκεκριμένο κράνος κατά τη διάρκεια μιας προπόνησης για τους Χειμερινούς Ολυμπιακούς Αγώνες.

«Η ΔΟΕ έχει απαγορεύσει τη χρήση του κράνους μου σε επίσημες προπονήσεις και αγώνες», αναφέρει ο 26χρονος Ουκρανός αθλητής, τονίζοντας ότι η συγκεκριμένη απόφαση του ραγίζει την καρδιά.

«Η αίσθηση που έχω είναι ότι η ΔΟΕ προδίδει τους αθλητές που συμμετείχαν στο Ολυμπιακό κίνημα, δεν τους επιτρέπει να τιμηθούν στον αθλητικό χώρο όπου αυτοί οι αθλητές δεν θα μπορέσουν ποτέ να ξαναπατήσουν» πρόσθεσε ο Βράντισλαβ Χερασκέβιτς στο Instagram.

 
 
 
 
 
Να σημειωθεί ότι αρκετοί απ’ αυτούς που απεικονίζονται στο κράνος του ήταν αθλητές. Μεταξύ αυτών ήταν η έφηβη αρσιβαρίστρια, Αλίνα Περεγκούντοβα, ο πυγμάχος Παύλο Ισένκο αλλά και παίκτης χόκεϊ επί πάγου, Αλεξέι Λογκίνοφ.

Όπως ανέφερε ο Ουκρανός αθλητής, η ΔΟΕ επικαλέστηκε τον κανόνα 50, σύμφωνα με τον οποίο «δεν επιτρέπεται κανενός είδους διαδήλωση ή πολιτική, θρησκευτική ή φυλετική προπαγάνδα σε οποιονδήποτε Ολυμπιακό χώρο, εγκατάσταση ή άλλη περιοχή».

