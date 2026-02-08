Χειμερινοί Ολυμπιακοί Αγώνες: Σάλος στα social media για «σατανικά σύμβολα» στην τελετή έναρξης

Η τελετή έναρξης των Χειμερινών Ολυμπιακών Αγώνων πραγματοποιήθηκε το βράδυ της Παρασκευής (06/02) στο Μιλάνο και στην Κορτίνα και προκάλεσε αντιδράσεις στα social media λόγω «σατανικών συμβόλων», αφού πολλοί είδαν φλεγόμενη πεντάλφα στο βωμό που άναψε στην Κορτίνα ντ’ Αμπέτσο.

Για πρώτη φορά σε Χειμερινούς Αγώνες άναψαν δύο ολυμπιακοί βωμοί: ο ένας στην Αψίδα της Ειρήνης στο Μιλάνο και ο άλλος στην κεντρική πλατεία της Κορτίνα, με τον τελευταίο να κάνει πολλούς χρήστες του X να αντιδράσουν για «σατανικά σύμβολα».

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Η ΔΟΕ μέχρι στιγμής δεν έχει σχολιάσει τις κατηγορίες στα social media, που κάνουν λόγω για ανεστραμμένη πεντάλφα.

Τα σχόλια με τη συγκεκριμένη θεωρία συνωμοσίας στο social media

«Κοιτάξτε αυτή την απροκάλυπτη λατρεία μίας φλεγόμενης πεντάλφας στην τελετή έναρξης των Ολυμπιακών. Παίζουν χορωδιακή μουσική σαν να πρόκειται για κάποιο ιερό γεγονός. Ο φιλελευθερισμός ήταν πάντα γεμάτος Λουσιφεριανούς που θεωρούν τον Σατανά ήρωα επειδή έφερε τη γνώση στον Αδάμ και την Εύα».

«Καταλήγουμε με μία σατανική πεντάλφα στην τελετή έναρξης των Χειμερινών Ολυμπιακών Αγώνων από τους δαιμονικούς παγκοσμιοποιητές, που προσπαθούν να καταστρέψουν τη Δύση. Δεν προσπαθούν καν να το κρύψουν».

Φυσικά, δεν υπάρχει καμία απόδειξη ότι αυτή η συνωμοσία είναι αληθής και αναμένεται αντίδραση της Διεθνούς Ολυμπιακής Επιτροπής.