Χειμερινοί Ολυμπιακοί Αγώνες: Tι είναι το «Penisgate» με τις ενέσεις υαλουρονικού στο πέος σε άλτες του σκι

Ορισμένοι άλτες του σκι φαίνεται ότι είναι διατεθειμένοι να κάνουν τα πάντα για να βελτιώσουν τα άλματα τους ενόψει των Χειμερινών Ολυμπιακών Αγώνων και όταν λέμε τα πάντα, το εννοούμε.

Η WADA βρίσκεται σε επιφυλακή για ενέσεις υαλουρονικού στο πέος αλτών του σκι!

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ορισμένοι αθλητές, μπροστά στην επιτυχία, είναι αποφασισμένοι να φτάσουν στα άκρα. Ακόμα και να κάνουν μεγέθυνση γεννητικών οργάνων, ώστε να πετύχουν καλύτερες επιδόσεις στο άλμα με σκι.

Δημοσίευμα της γερμανικής Bild αποκάλυψε ότι αρκετοί αθλητές έκαναν ενέσεις με υαλουρονικό οξύ στο πέος τους για να πετούν πιο μακριά.

Οι κινήσεις αυτές φέρονται να έγιναν πριν την έναρξη των Χειμερινών Ολυμπιακών Αγώνων στην Ιταλία, με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Αντιντόπινγκ να έχει ενημερωθεί για το ζήτημα και να το ερευνά.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Η υπόθεση έχει πλέον αποκτήσει την ονομασία «Penisgate».

Η Bild υποστηρίζει ότι αθλητές έκαναν ενέσεις υαλουρονικού οξέος στο πέος τους για να “παρακάμψουν το σύστημα” μετρήσεων για τις στολές τους, οι οποίες είναι αυστηρά ρυθμισμένες ώστε να μην υπάρχει αεροδυναμικό πλεονέκτημα για κάποιον αθλητή.

Το πέος γίνεται μεγαλύτερο σε διάμετρο

Όπως υποστηρίζει ο καθηγητής ουρολογίας, Έρικ Τσουγκ, η αύξηση του πέους με υαλουρονικό οξύ θα το έκανε μεγαλύτερο σε διάμετρο.

Το υαλουρονικό οξύ έχει προσωρινό αποτέλεσμα και χρειάζεται ανανέωση κάθε έξι έως δώδεκα μήνες, ανάλογα με την απορρόφηση και τη μετανάστευση των σωματιδίων.

Τι σχέση έχει το μέγεθος του πέους με το άλμα με σκι

Ο κάθε σκιέρ καλείται να φτιάξει τη στολή του με βάση τις μετρήσεις του σώματος του, που περιλαμβάνουν το ύψος της βουβωνικής χώρας, το οποίο καθορίζεται με ένα πιστοποιημένο 3D σωματικό scanner από την FIS (Διεθνής Ομοσπονδία Χειμερινών Αθλημάτων).

Το συνολικό μέγεθος της στολής έχει σημαντική επίδραση στην ανύψωση που μπορεί να επιτευχθεί, πράγμα που σημαίνει ότι οι αθλητές έχουν την ευκαιρία να κάνουν μεγαλύτερο άλμα.

Η αύξηση του μεγέθους του πέους με υαλουρονικό οξύ βοηθάει και στις μετρήσεις, καθώς οι διαστάσεις που καταγράφονται θα είναι μεγαλύτερες απ’ ότι θα ήταν κανονικά, άρα ο άλτης θα πάει μεγαλύτερη στολή.

Το καβάλο της στολής επιτρέπεται να φτάνει έως το κάτω μέρος των γεννητικών οργάνων του αθλητή, γεγονός που σημαίνει ότι οποιοσδήποτε μεγεθυμένος όγκος θα μπορούσε να βοηθήσει στη βελτίωση του άλματος.

Οι κίνδυνοι για την υγεία

Η ένεση του υαλουρονικού οξέος στο πέος μόνο ακίνδυνη δεν είναι, καθώς μπορεί υπάρξουν σοβαρά προβλήματα τόσο βραχυπρόθεσμα όσο και μακροπρόθεσμα, αναφέρει ο Guardian.

“Μία κακή τεχνική ένεσης ή η λάθος δόση μπορεί να προκαλέσει πόνο στο πέος, κακή αισθητική παραμόρφωση, λοίμωξη, φλεγμονή, αλλαγή στην αίσθηση και σεξουαλική δυσλειτουργία. Σε σπάνιες περιπτώσεις, η λοίμωξη μπορεί να επεκταθεί προκαλώντας γάγγραινα (νέκρωση των ιστών) και απώλεια του πέους”.