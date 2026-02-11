Χέιζ-Ντέιβις: Ο Παναθηναϊκός ψάχνει τη μεγάλη ανατροπή με τον Αμερικανό πάουερ-φόργουορντ

Ανοιχτό παραμένει το μέλλον του Νάιτζελ Χέιζ–Ντέιβις, με τον Αμερικανό φόργουορντ να μην έχει λάβει ακόμη την οριστική του απόφαση για το επόμενο βήμα της καριέρας του. Ο Παναθηναϊκός φαίνεται πως… επιστρέφει, για να κάνει δικό του τον παίκτη.

Θυμίζουμε ότι πριν τρεις ημέρες ο Αμερικανός πάουερ-φόργουορντ είχε απορρίψει την προσφορά της ΚΑΕ Παναθηναϊκός, όπως είχε άλλωστε αποκαλύψει ο ίδιος ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος σε story του στο Instagram. Τώρα όμως φαίνεται πως τα δεδομένα είναι διαφορετικά και το “τριφύλλι” έχει υπαρκτές πιθανότητες να κάνει το…. μεγάλο κόλπο.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ο Χέιζ-Ντέιβις έχει στα χέρια του μία δελεαστική πρόταση οικονομικά από τη Χάποελ Τελ Αβίβ, αλλά φαίνεται πως είναι διστακτικός να συνεχίσει την καριέρα του στο Ισραήλ κι έτσι καθυστερεί την τελική του απάντηση.

Ο 31χρονος πάουερ-φόργουορντ περιμένει μία βελτιωμένη πρόταση από τη Φενέρμπαχτσε, με την οποία κατέκτησε πέρυσι τη Euroleague- που όμως δεν έρχεται. Η προσφορά των πρωταθλητών Ευρώπης είναι χαμηλή, δεν ικανοποιεί τα θέλω του Χέιζ-Ντέιβις κι έτσι η περίπτωσή του παραμένει ανοικτή.

Ο Παναθηναϊκός προσπαθεί να εκμεταλλευτεί τη συγκεκριμένη κατάσταση και τα δίνει όλα για να πείσει τον πρώην άσο των Φοίνιξ Σανς να έρθει στην Αθήνα για λογαριασμό των πράσινων.