Χιμένεθ μετά τη νίκη του Άρη στο Κύπελλο Ελλάδας Betsson: Πάμε να πάρουμε την πρόκριση κόντρα στον Παναθηναϊκό

Ο Άρης νίκησε τον Παναιτωλικό με 2-0 στο “Βικελίδης”, ένα αποτέλεσμα που έστειλε την ομάδα του Μανόλο Χιμένεθ στα προημιτελικά του Κυπέλλου Ελλάδας Betsson και… πάνω στον Παναθηναϊκό.

Ο Μανόλο Χιμένεθ μίλησε με σεβασμό για τον Παναθηναϊκό, όμως τόνισε ότι ο στόχος του Άρη είναι να σηκώσει το Κύπελλο Ελλάδας. Οι δηλώσεις του προπονητή του Άρη στην κάμερα της Cosmote TV μετά το τέλος της αναμέτρησης απέναντι στον Παναιτωλικό:

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

«Καλή χρονιά. Κάναμε ένα πολύ καλό πρώτο ημίχρονο και είναι αλήθεια ότι στο δεύτερο ημίχρονο η απόδοση έπεσε. Έγιναν αρκετές αλλαγές, ενώ υπήρξε και ένα διάστημα απουσίας από αγωνιστικές υποχρεώσεις, οπότε είναι λογικό. Είναι σημαντικό ότι μερικοί ποδοσφαιριστές, όπως ο Φαμπιάνο και ο Καντεβέρε, αναρρώνουν και παρόλο που δεν είναι στο 100%, προσπαθούμε να τους φέρουμε στους προσωπικούς τους ρυθμούς. Έχουμε αρκετό χρόνο για να το πετύχουμε».

Για την επόμενη φάση του Κυπέλλου κόντρα στον Παναθηναϊκό:

«Ο Παναθηναϊκός είναι μεγάλος και δύσκολος αντίπαλος. Με δύο μεταγραφές μπορούν να αξιοποιήσουν φτάσουν όλο το μπάτζετ μας, αλλά και εμείς είμαστε μεγάλη ομάδα και θα πάμε για την πρόκριση».

Για τον Μπουσαΐντ:

«Είναι ένας ποδοσφαιριστής που ήρθε στο κλαμπ και μπορούμε να βασιστούμε πάνω του. Όπως έχω πει, αυτή την περίοδο είναι δύσκολο να βρούμε ποιοτικούς παίκτες, αλλά γνωρίζουμε ότι ο Μπουσαΐντ είναι καλός ποδοσφαιριστής. Έχει να αγωνιστεί καιρό, οπότε θα προσπαθήσουμε να του δώσουμε τις σωστές συνθήκες για να αποδώσει τα μέγιστα για τον Άρη».