Χιμένεθ μετά τον αποκλεισμό του Άρη: Η γκρίνια για τη διαιτησία και το «υπερβολικό σκορ»

Ο Άρης είδε τον Ρόουζ να κάνει δυο πέναλτι στον προημιτελικό του ΟΑΚΑ και τον Τάσο Μπακασέτα να κάνει χατ-τρικ κι έτσι ηττήθηκε από τον Παναθηναϊκό με 3-0 στο ΟΑΚΑ και αποκλείστηκε στα προημιτελικά του Κυπέλλου Ελλάδας Betsson.

Μετά το φινάλε της αναμέτρησης ο προπονητής του Άρη, Μανόλο Χιμένεθ στάθηκε στην εικόνα που παρουσίασε η ομάδα του στον αγωνιστικό χώρο, αλλά και στις αποφάσεις του διαιτητή.

“Όταν περάσει λίγη ώρα κανένας δεν θα θυμάται τις καλές ευκαιρίες που είχαμε και δεν μπορέσαμε να βρούμε τον δρόμο προς τα δίχτυα. Χάσαμε το ματς από δύο εντελώς παράλογα αμυντικά λάθη.

Στο δεύτερο πέναλτι υπήρχε ένα ξεκάθαρο φάουλ στον Παναγίδη που ο διαιτητής δεν το έδωσε, ενώ σε φάσεις σαν αυτή που πήρε κάρτα ο Ροζ, οι αντίπαλοι μας δεν έχουν πάρει κάρτες σε τέσσερις περιπτώσεις. Θεωρώ ότι το σκορ είναι υπερβολικό και δεν συμβαδίζει με την εικόνα του παιχνιδιού» ανέφερε ο Μανόλο Χιμένεθ στην κάμερα της Cosmote TV.