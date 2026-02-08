Χιμένεθ: Τα δώσαμε όλα, στην έδρα μας όμως η ισοπαλία δεν είναι ικανοποιητική

Ο Μανόλο Χιμένεθ έμεινε ευχαριστημένος με την προσπάθεια των παικτών, όχι όμως με το αποτέλεσμα του ντέρμπι του Άρη με τον ΠΑΟΚ.

Άρης και ΠΑΟΚ αναδείχθηκαν ισόπαλοι 0-0 στο “Κλ. Βικελίδης”, αποτέλεσμα που δεν άρεσε στον Μανόλο Χιμένεθ.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ο Ισπανός τεχνικός τόνισε, πάντως, ότι οι παίκτες του έδωσαν ό,τι είχαν.

Oσα δήλωσε ο Μανόλο Χιμένεθ στη NOVA

Για το ματς: “Ας ξεκινήσουμε από την αρχή. Ο ΠΑΟΚ είναι μια ομάδα με ποιοτικούς παίκτες, ήρθε να αγωνιστεί ως πρωτοπόρος. Εμείς είχαμε τις ευκαιρίες που θα μπορούσαν να μας δώσουν τη νίκη, όπως αυτή του Φαμπιάνο στο φινάλε. Η ομάδα μου τα έδωσε όλα. Στην έδρα όμως η ισοπαλία δεν είναι ικανοποιητική“.

Για τις πέντε ισοπαλίες στα ντέρμπι: “Από την άλλη πλευρά δεν έχουμε ήττα απέναντι σε κανέναν“.

Για το ότι έβαλε τους νέους παίκτες: “Θεωρώ ότι ναι έχουν ελάχιστες προπονήσεις, αλλά η ομάδα βασίζεται σε αυτούς. Εμείς είμαστε εδώ για να μπορέσουμε με τους παίκτες να τους κάνουμε να βγάλουν το 100%”.