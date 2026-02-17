Αθλητικά

Χιούλμαντ: «Η ήττα από τον Ολυμπιακό μας έμαθε πολλά, πρέπει να το αποδείξουμε»

Ο προπονητής της Μπάγερ Λεβερκούζεν μίλησε για το μεγάλο παιχνίδι με τον Ολυμπιακό
Ο Χιούλμαντ
Ο Χιούλμαντ στη συνέντευξη Τύπου του αγώνα Ολυμπιακός - Λεβερκούζεν/ (ΕΛΕΝΑ ΒΑΣΤΑΡΔΗ / EUROKINISSI)

Ο Ολυμπιακός υποδέχεται την Μπάγερ Λεβερκούζεν στο «Γ. Καραϊσκάκης» (18/02/26, 22:00) για τα πλέι οφ του Champions League και ο Κάσπερ Χιούλμαντ στη συνέντευξη Τύπου αναφέρθηκε στην ήττα της ομάδας του στο παιχνίδι της League Phase.

Η Μπάγερ Λεβερκούζεν είχε ηττηθεί με 2-0 από τον Ολυμπιακό στο παιχνίδι της League Phase και ο προπονητής των Γερμανών τόνισε ότι η ομάδα του έχει μάθει πολλά από τη συγκεκριμένη αναμέτρηση και πρέπει να το αποδείξει μέσα στον αγωνιστικό χώρο.

«Μάθαμε πολλά από την ήττα μας την τελευταία φορά και γενικά από αυτό το παιχνίδι. Ίσως και από τον Ολυμπιακό να μπορούν να πουν το ίδιο. Πρέπει όμως να το δείξουμε στο γήπεδο ότι όντως πήραμε το μάθημά μας.

Γνωρίζουμε καλά την ατμόσφαιρα που θα συναντήσουμε. Σίγουρα δεν τα πήγαμε καλά εδώ όταν βρεθήκαμε για την φάση του ομίλου και θα δώσουμε τα πάντα για να παρουσιάσουμε ένα άλλο αγωνιστικό πρόσωπο», ανέφερε ο Δανός προπονητής στην συνέντευξη Τύπου.

