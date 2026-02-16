Χιρόνα – Μπαρτσελόνα 2-1: Ήττα σοκ για τους Καταλανούς στη La Liga

Η Μπαρτσελόνα γνώρισε την ήττα με 2-1 στην έδρα της Χιρόνα και έμεινε στην δεύτερη θέση της La Liga, μετά την ολοκλήρωση της 24ης αγωνιστικής

Μετά την τεσσάρα από την Ατλέτικο στο Κύπελλο Ισπανίας η Μπαρτσελόνα ηττήθηκε ξανά, αλλά αυτή τη φορά για το πρβτάθλημα από την Χιρόνα και επέτρεψε στην Ρεάλ Μαδρίτης να παραμείνει στην κορυφή.

Ο Γιαμάλ έχασε πένταλτι στις καθυστερήσεις του πρώτου μέρους, καθώς έστειλε την μπάλα στο δοκάρι, ενώ πέντε λεπτά νωρίτερα και ο Ραφίνια είχε σημαδέψει το δοκάρι, μετά από σουτ μέσα από την περιοχή.

Η Μπαρτσελόνα άνοιξε το σκορ στο 59′ με δύσκολη κεφαλιά του Κουμπαρσί, όμως αυτό δεν τους έδωσε τη νίκη, καθώς οι γηπεδούχοι ισοφάρισαν με τον Λεμάρ στο 61′ και στο 87′ ο Μπελτραν νίκησε τον Γκαρσία για να δώσει το προβάδισμα στην Χιρόνα.

Λίγο πριν το φινάλε, ο Ρόκα είδε απευθείας κόκκινη κάρτα για σκληρό μαρκάρισμα πάνω στον Γιαμάλ, το οποίο προκάλεσε και μεγάλη ένταση στον αγωνιστικό χώρο. Το αριθμητικό πλεονέκτημα κράτησε για πολύ λίγο και οι Καταλανοί δεν πρόλαβαν να ισοφαρίσουν το παιχνίδι.

Πλέον, βρίσκονται στην δεύτερη θέση της La Liga με 58 βαθμούς με τη Ρεάλ Μαδρίτης να είναι στην πρώτη θέση με 60 βαθμούς. Η Χιρόνα είναι 12η με 29 βαθμούς.