Χόφενχαϊμ – Μπάγερν Μονάχου 1-4: Ο Χάρι Κέιν πέτυχε χατ-τρικ και έδωσε το «διπλό» στους Βαυαρούς στη Bundesliga

Η Μπάγερν Μονάχου συνέχισε ακάθεκτη στη Γερμανία, κάνοντας το 4/4 στη Bundesliga. Με τον Χάρι Κέιν να “κουνάει” και πάλι τα αντίπαλα δίχτυα, οι Βαυαροί πέρασαν από την έδρα της Χόφενχαϊμ με το άνετο 4-1.

Ο Χάρι Κέιν σημείωσε χατ-τρικ, ανοίγοντας το σκορ στο 44′ και σκοράροντας δυο φορές με εύστοχη εκτέλεση πέναλτι (48′ και 77′), για να έρθει το Γκνάμπρι και να πετύχει το 4ο γκολ της Μπάγερν Μονάχου στο 90+9′, στη λήξη του αγώνα. Στο 82′ ο Κουφάλ είχε μειώνει προσωρινά σε 1-3 για την Χόφενχαίμ.

Την πρώτη του νίκη στη μεγάλη κατηγορία μετά από περίπου 7,5 χρόνια πανηγύρισε το Αμβούργο, που επικράτησε 2-1 της Χαϊντενχάιμ και την άφησε τελευταία και χωρίς βαθμό.

Πρώτο “τρίποντο” φέτος και για τη Μάιντς, που πέρασε με το εμφατικό 4-1 από το Αουγκσμπουργκ, ενώ με το εξίσου εντυπωσιακό 3-0 νίκησε η Φράιμπουργκ στη Βρέμη τη Βέρντερ. Στο ματς αυτό, ο τερματοφύλακας των φιλοξενούμενων Νόα Ατουμπόλου νίκησε από τα 11 βήματα τον Σμιντ, φτάνοντας τις πέντε διαδοχικές αποκρούσεις πέναλτι σε αγώνες πρωταθλήματος, αριθμός-ρεκόρ στην ιστορία της Bundesliga.

Αναλυτικά και σκόρερ της 4ης αγωνιστικής

Στουτγκάρδη-Ζανκτ Πάουλι 2-0

(43΄ Ντεμίροβιτς, 50΄ Ελ Χανούς)

Βέρντερ Βρέμης-Φράιμπουργκ 0-3

(33΄πεν. Γκρίφο, 54΄ Αντάμου, 75΄αυτ. Κουλιμπαλί)

Άουγκσμπουργκ-Μάιντς 1-4

(83΄ Εσεντε – 14΄ Σάνο, 26΄ Κορ, 60΄ Νέμπελ, 69΄ Ζιμπ)

Χοφενχάιμ-Μπάγερν Μονάχου 1-4

(82΄ Τσουφάλ – 44΄, 48΄πεν., 77΄πεν. Κέιν, 90+9΄ Γκνάμπρι)

Αμβούργο-Χαϊντενχάιμ 2-1

(42΄ Βούσκοβιτς, 59΄ Φιλίπε – 90+3΄ Κέλε)