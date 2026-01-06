Χωρίς Μιλουτίνοφ ο Ολυμπιακός κόντρα στη Φενερμπαχτσέ

Ο Νίκολα Μιλουτίνοφ δεν κατάφερε να ξεπεράσει το πρόβλημα στον τετρακέφαλο που αντιμετωπίζει και δεν θα μπορέσει να βοηθήσει τον Ολυμπιακό στο παιχνίδι με τη Φενερμπαχτσέ για την 20η αγωνιστική της Euroleague (06/01/26, 19:45, Newsit.gr, Novasports 4).

Ο Ολυμπιακός θα παλέψει χωρίς τον κορυφαίο ψηλό του κόντρα στη Φενερμπαχτσέ και ο Ντόντα Χολ θα κληθεί να μπει στα παπούτσια του Νίκολα Μιλουτίνοφ, αφού ο Ταϊρίκ Τζόουνς ήρθε μόλις χθες και δεν μπορεί να βοηθήσει τους Πειραιώτες.

Ο Φρανκ Νιλικίνα θα κριθεί την τελευταία στιγμή αν θα καταφέρει να αγωνιστεί ενάντια στους πρωταθλητές της Euroleague, καθώς κόντρα στον Άρη Betsson είχε γλιστρήσει και αποκόμισε ένα μικρό πρόβλημα τραυματισμού χαμηλά στο δεξί πόδι.

Οι Πειραιώτες καλούνται να ξεπεράσουν την απουσία του Σέρβου ψηλού και να βρουν λύσεις για να μπορέσουν να κοντράρουν τη Φενερμπαχτσέ, που θα έχει στη διάθεσή της και τον Κρις Σίλβα, που πρόσφατα πήρε μεταγραφή από την ΑΕΚ.