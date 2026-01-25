Χωρίς Ναν και Όσμαν ο Παναθηναϊκός κόντρα στο Μαρούσι

Ο Παναθηναϊκος θα αντιμετωπίσει το Μαρούσι για την 16η αγωνιστική της GBL (25/01/26, 16:00, ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ) και θα αγωνιστεί χωρίς τον Κέντρικ Ναν και τον Τσέντι Όσμαν, αφού και οι δύο συνεχίζουν να ταλαιπωρούνται από προβλήματα τραυματισμών.

Ο Ναν έχει υποστεί διάστρεμμα και ο Όσμαν έχει ενοχλήσεις στην αριστερή γάμπα. Κανείς εκ των δύο δεν έπαιξε στο τελευταίο παιχνίδι με την Μακάμπι, ενώ ο Ναν είχε χάσει και τα δύο προηγούμενα ευρωπαϊκά παιχνίδια του Παναθηναϊκού.

Την εξάδα ξένων του «τριφυλλιού» συμπληρώνουν οι Σορτς, Χολμς, Φαρίντ, Γκραντ, Ερνανγκόμεθ και Γιούρτσεβεν. Εκτός αναμένεται να είναι και ο Μήτογλου που δεν έχει ξεπεράσει ακόμη τον τραυματισμό του.