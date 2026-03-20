Χωρίς τον Κριστιάνο Ρονάλντο η Πορτογαλία κόντρα σε ΗΠΑ και Μεξικό

Ο Πορτογάλος σταρ έμεινε εκτός αποστολής εξαιτίας του τραυματισμού που τον ταλαιπωρεί
Ο Κριστιάνο Ρονάλντο με τη φανέλα της Αλ Νασρ/ REUTERS/Hamad I Mohammed/File Photo

Η Εθνική Πορτογαλίας θα δώσει φιλικά προετοιμασίας ενόψει του Μουντιάλ κόντρα σε Μεξικό (29/03/26) και ΗΠΑ (01/04/26) και ο Ζόρζε Ζεσούς άφησε εκτός αποστολής τον Κριστιάνο Ρονάλντο, μιας και είναι τραυματίας αυτήν την περίοδο.

Ο Κριστιάνο Ρονάλντο αντιμετωπίζει πρόβλημα στον τένοντα του γονάτου του και το πιο πιθανό είναι να επιστρέψει στη δράση στις αρχές Απριλίου, με αποτέλεσμα να χάσει ένα κομμάτι από την προετοιμασία της Πορτογάλιας για το τελευταίο του Μουντιάλ.

Ο Ζεσούς σε πρόσφατες δηλώσεις του είχε προαναγγείλει την απουσία του Πορτογάλου σταρ, καθώς είχε τονίσει ότι ο τραυματισμός του είναι πιο σοβαρός από ό,τι είχαν δείξει οι αρχικές εκτιμήσεις.

Η Πορτογαλία στο Μουντιάλ θα κοντραριστεί με Ουζμπεκιστάν, Κολομβία και έναν εκ των Κονγκό, Τζαμάικα και Νέας Καληδονίας. Η τελευταία θέση θα κριθεί μετά τα διηπειρωτικά πλέι οφ που θα γίνουν στο προσεχές διάλειμμα των Εθνικών ομάδων.

