Χόρνετς – Μπακς 113-123: Άλλη ομάδα τα Ελάφια με τον Γιάννη Αντετοκούνμπο

Τη δεύτερη σερί νίκη τους στο NBA πανηγύρισαν οι Μπακς, οι οποίοι επικράτησαν των Χόρνετς με 123-113 στη Σάρλοτ, με τον Γιάννη Αντετοκούνμπο να πραγματοποιεί ακόμα μία ηγετική εμφάνιση.

Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο επέστρεψε στη δράση μετά τον τραυματισμό του και οι Μπακς έχουν κάνει το 2/2 στα τελευταία παιχνίδια τους.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ο Έλληνας σούπερ σταρ μέτρησε 24 πόντους, 4 ριμπάουντ και 7 ασίστ σε μόλις 25 λεπτά, καθώς ακόμα έχει περιορισμό στον χρόνο που θα αγωνίζεται.

Στο 14-19 ανέβηκε η ομάδα του Μιλγουόκι (8-8 εντός και 6-11 εκτός έδρας), η οποία προσπαθεί να καλύψει το χαμένος έδαφος και να μπει στα πλέι οφ της Ανατολής.

Στο 11-21 έπεσαν οι Χόρνετς (7-9 εντός και 4-12 εκτός έδρας), οι οποίοι δεν είχαν τον εξαιρετικό ρούκι Κον Κονίπολ, δεν είχαν ούτε τον ρούκι σέντερ Ράιαν Καλκμπρένερ και έχασαν και τον Μάιλς Μπρίτζες νωρίς στον αγώνα.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Άξιοι συμπαραστάτες του Αντετοκούνμπο, ήταν οι Πόρτις (25π.), Τέρνερ (23π.) και Πόρτερ (15π., 11ασ.).

Επόμενος αντίπαλος των Μπακς οι Γουίζαρντς, τα ξημερώματα της Πρωτοχρονιάς στις 03:00.

ΤΑ ΔΩΔΕΚΑΛΕΠΤΑ: 26-25, 66-63, 89-95, 113-123.

ΣΑΡΛΟΤ ΧΟΡΝΕΤΣ (Τσαρλς Λι): Τζέιμς, Μπρίτζες 3 (1), Ντιαμπατέ 14 (6/9 δίποντα, 2/2 βολές, 9 ριμπάουντ, 3 ασίστ, 2 κλεψίματα, 1 μπλοκ), Μίλερ 31 (6/10 δίποντα, 3/12 τρίποντα, 10/12 βολές, 8 ριμπάουντ, 5 ασίστ), Μπολ 26 (3/10 δίποντα, 6/13 τρίποντα, 2/2 βολές, 2 ριμπάουντ, 7 ασίστ, 6 λάθη), Γκριν 10 (2/7 τρίποντα), Μαν, Χολ 3, Σέξτον 16 (3/8 δίποντα, 3/4 τρίποντα, 8 ασίστ), Σαλαούν 3 (1 τρίποντο, 11 ριμπάουντ), ΜακΝίλι 7 (1 τρίποντο, 5 ριμπάουντ, 2 ασίστ).

ΜΙΛΓΟΥΟΚΙ ΜΠΑΚΣ (Ντοκ Ρίβερς): Γκριν 5 (1/5 τρίποντα), Αντετοκούνμπο 24, Τέρνερ 23 (4/7 δίποντα, 3/5 τρίποντα, 6/6 βολές, 6 ριμπάουντ, 4 μπλοκ), Πόρτερ 15 (1 τρίποντο, 5 ριμπάουντ, 11 ασίστ, 2 κλεψίματα), Ρόλινς 13 (2 τρίποντα, 3 ριμπάουντ, 4 ασίστ, 2 κλεψίματα), Τρεντ 9 (3/5 τρίποντα), Κούζμα 6 (5 ριμπάουντ, 2 ασίστ, 2 κλεψίματα), Πόρτις 25 (5/7 τρίποντα), Σιμς, Χάρις 3 (1).

Τα ομαδικά στατιστικά των Σάρλοτ Χόρνετς: 23/47 δίποντα, 17/46 τρίποντα, 16/20 βολές, 54 ριμπάουντ, 28 ασίστ, 5 κλεψίματα, 3 μπλοκ, 13 λάθη, 21 φάουλ.

Τα ομαδικά στατιστικά των Μιλγουόκι Μπακς: 28/50 δίποντα, 16/34 τρίποντα, 19/22 βολές, 47 ριμπάουντ, 29 ασίστ, 9 κλεψίματα, 5 μπλοκ, 8 λάθη, 17 φάουλ.

Τα αποτελέσματα του NBA

Χόρνετς – Μπακς 113-123

Γουίζαρντς – Σανς 101-115

Νετς – Γουόριορς 107-120

Χιτ – Νάγκετς 147-123

Ράπτορς – Μάτζικ 107-106

Μπουλς – Τίμπεργουλβς 101-136

Ρόκετς – Πέισερς 126-119

Πέλικανς – Νικς 125-130

Θάντερ – Χοκς 140-129

Σπερς – Καβαλίερς 101-113

Μπλέιζερς – Μάβερικς 125-122