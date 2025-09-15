Χουάνκαρ: «Ένας ένοχος κατέστρεψε τα πάντα στον Παναθηναϊκό για να κερδίσει λεφτά»

Ο Παναθηναϊκός γνώρισε ταπεινωτική ήττα από την Κηφισιά στην τρίτη αγωνιστική της Super League και πλέον έχουν βγει τα… μαχαίρια στους “πράσινους”, με τον Ρουί Βιτόρια να αποτελεί παρελθόν και τους Ρούμπερν Πέρεθ και Χουάνκαρ να ρίχνουν “βολές” στη διοίκηση.

Την αρχή έκανε ο Ρούμπεν Πέρεθ, που ως παίκτης της Κηφισιάς πια, οδήγησε τον Παναθηναϊκό στην ήττα στο Πανθεσσαλικό Στάδιο και μετά το τέλος του αγώνα έκανε λόγο για έναν υπαίτιο στους “πράσινους” (υπονοώντας τον τεχνικό διευθυντή, Γιάννη Παπαδημητρίου) για να έρθει ο Χουάνκαρ να συμφωνήσει με τον πρώην συμπαίκτη του.

Σε ανάρτηση του Παναθηναϊκού για το τέλος του Ρουί Βιτόρια από τη θέση του προπονητή, ο Ισπανός μπακ έγραψε: “Ένας ένοχος, που κατέστρεψε τα πάντα που είχαμε χτίσει, μόνο και μόνο για να κερδίσει λεφτά”.

Ο Πέρεθ από τη δική του πλευρά είχε αναφέρει σχετικά τα εξής: “Έχω παίξει τέσσερα χρόνια στον Παναθηναϊκό. Ξέρω τι σημαίνει να είσαι μέλος μιας τόσο μεγάλης ομάδας. Τον τελευταίο χρόνο μπορεί να μην έπαιξα, όμως ήμουν μέλος μιας μεγάλης πράσινης οικογένειας.

Δεν φταίνε οι ποδοσφαιριστές για όλο αυτό. Δεν έχει να κάνει με τον πρόεδρο, τον κύριο Αλαφούζο. Φταίει ένα άτομο μέσα στην ομάδα. Όσο υπάρχει αυτό το ένα άτομο στον Παναθηναϊκό, δεν θα πετύχει τίποτα μεγάλο”.

Αξίζει δε να σημειωθεί ότι στην Πορτογαλία, υποστηρίζουν ότι η απομάκρυνση του Ρουί Βιτόρια ήταν μετά από δική του παραίτηση, αφού η ομάδα δεν του είχε επιτρέψει να εφαρμόσει το πλάνο του.