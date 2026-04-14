Χουάντσο και Γκραντ θέλουν να κάνουν τατουάζ για τον Παναθηναϊκό

Ο Χουάντσο Ερνανγκόμεθ και ο Τζέριαν Γκραντ μίλησαν για τα τατουάζ που έχουν, σε ένα σχετικό αφιέρωμα του Παναθηναϊκού και ανέφεραν την επιθυμία τους να κάνουν και ένα για το «τριφύλλι».

Ο Παναθηναϊκός φαίνεται πως έχει στιγματίσει τους Χουάντσο και Γκραντ που ανέφεραν ότι είναι στα πλάνα τους να κάνουν τατουάζ σχετικό με την ομάδα. Οι δύο τους έκαναν και αναφορά σε τατουάζ που έχουν σημαντικές ιστορίες για τη ζωή τους.

«Θέλω να κάνω στο δεξί μου πόδι πράγματα του Παναθηναϊκού. Ελληνικά πράγματα, ελληνικούς Θεούς. Την Euroleague, ελπίζω να κατακτήσουμε περισσότερες κούπες Euroleague», είπε ο Χουάντσο.

Από την πλευρά του ο Γκραντ πρόσθεσε: «Για μένα είναι τα παιδιά μου και δεν έχω κάνει ακόμα κάτι συγκεκριμένο για τα παιδιά μου. Εϊναι σίγουρα κάτι που θέλω να κάνω και μετά για τον Παναθηναϊκό.

Είμαι εδώ τρία χρόνια και έχει γίνει πραγματικά πολύ σημαντικός για εμένα. Οπότε μελλοντικά νομίζω ότι αυτά τα δύο, αυτά δύο πράγματα θα γίνουν μελλοντικά τατουάζ. Το απολαμβάνω πραγματικά εδώ».

Ο Ισπανός φόργουορντ ανέφερε ότι το πρώτο του τατουάζ ήταν ένα λουλούδι, με τη μητέρα του τότε να είναι αντίθετη, ενώ στα επόμενα που έκανε τον έδιωξε από το σπίτι με αποτέλεσμα να μείνει για 10 μέρες με τον φροντιστή της Εστουντιάντες, μέχρι να ηρεμήσει η κατάσταση.

Ο Τζέριαν Γκραντ στάθηκε στο μεγάλο τατουάζ που έχει στην πλάτη και γράφει «Family Over Everything» και δείχνει τα τέσσερα «J» που είναι το αρχικό γράμμα των ονομάτων των αδερφών του.