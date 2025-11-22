Χρήστος Μουζακίτης: Πόρτο και Μπενφίκα ετοιμάζουν προτάσεις για την απόκτησή του από τον Ολυμπιακό

Ο Ολυμπιακός περιμένει… σφαγή για την απόκτηση του Χρήστου Μουζακίτη, καθώς η… μισή Ευρώπη εμφανίζεται να ενδιαφέρεται για την απόκτησή του, με την Πόρτο και την Μπενφίκα να ετοιμάζουν ήδη προτάσεις για τους Πειραιώτες.

Μετά και την ανάδειξή του σε Golden Boy για το 2025, ο Χρήστος Μουζακίτης βρίσκεται στο προσκήνιο, ως ένα από τα μεγαλύτερα ταλέντα του ευρωπαϊκού ποδοσφαίρου και σύντομα αναμένονται “κρούσεις” για τη μετεγγραφή του στον Ολυμπιακό, με την Πόρτο και την Μπενφίκα να τον έχουν ψηλά στη λίστα τους.

Σύμφωνα με τον γνωστό ρεπόρτερ Εκρέμ Κονούρ μάλιστα, οι δύο σύλλογοι από την Πορτογαλία θα κάνουν άμεσα κίνηση για την απόκτησή του. “Η Μπενφίκα και η Πόρτο ετοιμάζουν πρόταση ύψους 20.000.000 ευρώ για τον Έλληνα μέσο του Ολυμπιακού, Χρήστο Μουζακίτη. Η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, η Άρσεναλ και η Μίλαν ενδιαφέρονται επίσης για το ανερχόμενο ταλέντο”, ανέφερε σε σχετική του ανάρτηση.

Ο Ολυμπιακός δύσκολα θα συζητήσει πάντως τόσο χαμηλές προτάσεις, με τις απαιτήσεις για το νέο μεγάλο ταλέντο της ομάδας να κυμαίνονται πάνω από τα 40 εκατομμύρια ευρώ.