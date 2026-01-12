Χρήστος Τζόλης για το Χρυσό Παπούτσι στο Βέλγιο: «Ήμουν απογοητευμένος, δεν το περίμενα»

Ο Χρήστος Τζόλης έχασε το βραβείο “Χρυσό Παπούτσι”, το οποίο απονέμεται κάθε χρόνο στον κορυφαίο ποδοσφαιριστή του πρωταθλήματος Βελγίου και δεν έκρυψε την απογοήτευσή του.

Το “Χρυσό Παπούτσι” για την προηγούμενη σεζόν στο Βέλγιο κέρδισε ο Αρντόν Γιασάρι (351 ψήφοι), που πλέον αγωνίζεται στη Μίλαν, ενώ στη δεύτερη θέση της σχετικής ψηφοφορίας, βρέθηκε ο Χανς Βανάκεν (304 ψήφοι), με τον Χρήστο Τζόλη να μένει στην τρίτη θέση με 243 ψήφους.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ο διεθνής επιθετικός της Κλαμπ Μπριζ σχολίασε λοιπόν το γεγονός και ανέφερε τα εξής: «Ήμουν απογοητευμένος, δεν το περίμενα. Θέλω να δώσω συγχαρητήρια στον Γιασάρι, αλλά δεν μπορώ να πω πολλά. Ψηφίζουν οι δημοσιογράφοι και οι αναλυτές, αυτοί αποφασίζουν».

Το βραβείο Soulier d’Or (Χρυσό Παπούτσι) απονέμεται κάθε χρόνο στο Βέλγιο, μετά από μία ψηφοφορία στην οποία συμμετέχουν δημοσιογράφοι, πρώην παίκτες και ειδικοί του αθλήματος.