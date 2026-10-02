Χρήστος Τζόλης: Νοκ άουτ για 2 με 3 εβδομάδες ο Έλληνας εξτρέμ – Το Σάββατο «πετάει» για Λονδίνο

Ο Χρήστος Τζόλης ήταν ο άτυχος της αναμέτρησης της Εθνικής ποδοσφαίρου με την Ολλανδία, καθώς αποχώρησε με πρόβλημα τραυματισμού, με τις εξετάσεις που έκανε να φανερώνουν θλάση στο δεξιό δικέφαλο.

Η παρουσία του Χρήστου Τζόλη στο Ελλάδα – Ολλανδία κράτησε μόλις 18 λεπτά λόγω της θλάσης που υπέστη στο δεξιό δικέφαλο, η οποία σύμφωνα με τις πρώτες εκτιμήσεις θα τον κρατήσει εκτός δράσης για 2-3 εβδομάδες, με αποτέλεσμα να χάνει το ματς με τη Γερμανία, αλλά και κάποια ματς της Άρσεναλ στην επανέναρξη της Premier League.

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Ο Έλληνας εξτρέμ έχει ήδη αποχωρήσει από την αποστολή της Εθνικής ποδοσφαίρου για να ξεκινήσει τη αποκατάστασή του για να επιστρέψει όσο το δυνατόν γρηγορότερα στη δράση στο πρωτάθλημα της Αγγλίας, αλλά και στο Champions League.

Το Σάββατο 2 Οκτωβρίου αναμένεται να ταξιδέψει ο Χρήστος Τζόλης για το Λονδίνο, καθώς θα κάνει τη θεραπεία του με τους γιατρούς της Άρσεναλ.

Τα ματς που χάνει ο Τζόλης με την Άρσεναλ