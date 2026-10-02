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Αθλητικά

Ελλάδα – Γερμανία: Ο elite διαιτητής Κλεμάν Τουρπέν θα σφυρίξει το ματς της 4ης αγωνιστικής του Nations League

Ο Γάλλος ρέφερι ορίστηκε από την UEFA για να διευθύνει το σημαντικό ματς της Τούμπας
Ο Κλεμάν Τουρπέν
Ο Κλεμάν Τουρπέν σε ματς της UEFA/ EPA
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Η Εθνική ποδοσφαίρου θα υποδεχτεί τη Γερμανία (04/10/26, 21:45) και η UEFA ανακοίνωσε ότι διαιτητής της αναμέτρησης θα είναι ο elite Γάλλος Κλεμάν Τουρπέν.

Μετά την ισοπαλία με την Ολλανδία, η Εθνική ποδοσφαίρου θα κληθεί να κοντραριστεί για δεύτερη φορά με τη Γερμανία, με στόχο να επαναλάβει το θρίαμβο του Άουγκσμπουργκ, με τον Τουρπέν να σφυρίζει και ελπίζουμε με την εμπειρία του να περάσει απαρατήρητος από την Τούμπα.

Βοηθοί του Κλεμάν Τουρπέν θα είναι οι Νικολά Ντανός και Μπενζαμέν Παζ. Στο VAR θα βρίσκεται ο επίσης Γάλλος Ζερόμ Μπρισάρ, με AVAR τον Μπαστιέν Ντεσεπί.

Ο Γάλλος ρέφερι έχει σφυρίξει αρκετές φορές στη χώρα ματς, με την τελευταία να είναι η ρεβάνς της ΑΕΚ με τη Λέφσκι Σόφιας για την είσοδό της στη League Phase του Champions League.

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