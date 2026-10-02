Η Μάντσεστερ Σίτι κατέθεσε και επίσημα έφεση κατά της απόφασης ενοχής της για οικονομικές παραβάσεις

Η Μάντσεστερ Σίτι με ανακοίνωσή της ενημέρωσε ότι την Πέμπτη 1 Οκτωβρίου κατέθεσε έφεση, μετά την ενοχή της για οικονομικές παραβάσεις στην Premier League.

Η απόφαση της ενοχής της Μάντσεστερ Σίτι για τις οικονομικές παραβάσεις την περίοδο 2009-2018 είναι το πιο καυτό θέμα στην Premier League και συνολικά στο Νησί και θα συνεχιστεί, καθώς οι «πολίτες» έκαναν και επίσημα έφεση για να δικαιωθούν, μιας και όπως έχουν δηλώσει έχουν στα χέρια τους αδιάσειστα στοιχεία αθώωσης.

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Η προθεσμία για έφεση έληγε σήμερα (02/10/26), όμως όπως ενημέρωσε η Μάντσεστερ Σίτι η διαδικασία έχει ολοκληρωθεί από την Πέμπτη 1 Οκτωβρίου.

Η εκδίκαση της έφεσης με τους νέους κανόνες της Premier League επιβάλλεται να πραγματοποιηθεί εντός 12 εβδομάδων από την κατάθεσή της, με την απόφαση να αναμένεται σε διάστημα 30 ημερών από την ολοκλήρωση της ακροαματικής διαδικασίας.

Αναλυτικά η ανακοίνωση της Μάντσεστερ Σίτι

«Η Μάντσεστερ Σίτι επιβεβαιώνει ότι, την Πέμπτη 1η Οκτωβρίου 2026 και ώρα 19:00, κατέθεσε την πλήρη έφεσή της κατά της γνωμάτευσης της Επιτροπής της Premier League, αναφορικά με την πειθαρχική υπόθεση της διοργάνωσης.

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Η σταθερή θέση του συλλόγου είναι ότι, για πολλαπλούς λόγους, η γνωμάτευση περιέχει σαφή και ουσιώδη σφάλματα – νομικά, αρχών και πραγματικών περιστατικών – και κρίνεται αβάσιμη. Ο σύλλογος είναι αθώος όσον αφορά τις κατηγορίες που διατύπωσε η Premier League και υφίσταται ένα πλήρες σύνολο αδιάψευστων αποδεικτικών στοιχείων που στηρίζουν όλες τις θέσεις του σχετικά με την υπόθεση αυτή.

Θα συνεχίσουμε να σεβόμαστε τη νόμιμη διαδικασία και, ως εκ τούτου, περιοριζόμαστε αναγκαστικά ως προς το τι μπορούμε να δηλώσουμε περαιτέρω, μέχρι την ολοκλήρωση όλων των διαδικασιών».