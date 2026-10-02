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Αθλητικά

Η αρχηγική ομιλία του Βαγγέλη Παυλίδη πριν το Ελλάδα – Ολλανδία: «Έχουμε μέταλλο, με πάθος και ψυχή κερδίζονται αυτά τα ματς»

Ο αρχηγός της Εθνικής ποδοσφαίρου εμψύχωσε τους συμπαίκτες του ξανά πριν τη σέντρα της ισοπαλίας με την Ολλανδία
Η ομιλία του Βαγγέλη Παυλίδη
Η ομιλία του Βαγγέλη Παυλίδη στα αποδυτήρια
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Η Εθνική ποδοσφαίρου μπήκε με το «μαχαίρι στα δόντια» στο ματς με την Ολλανδία στην Τούμπα και φαίνεται πως όλα ξεκίνησαν από την αρχηγική και εμψυχωτική ομιλία του Βαγγέλη Παυλίδη στα αποδυτήρια πριν τη σέντρα.

Ο Βαγγέλης Παυλίδης, όπως έκανε και στα ματς με Σερβία και Γερμανία, πήρε το λόγο λίγο πριν η Εθνική ποδοσφαίρου βγει στον αγωνιστικό χώρο για να βάλει τους συμπαίκτες του στο κλίμα του ματς με την Ολλανδία, το οποίο έληξε ισόπαλο 2-2, με τη «γαλανόλευκη» να χάνει μεγάλη ευκαιρία για νέα νίκη, αφού ισοφαρίστηκε στα τελευταία λεπτά.

«Μάγκες, ξεκινήσαμε καλά κάναμε δύο σημαντικές νίκες αλλά δεν είναι αρκετό. Πρέπει να παλέψουμε σήμερα, να δείξουμε σε όλους τι ομάδα είμαστε. Μέταλλο έχουμε. Συγκεντρωμένοι, πάθος, ψυχή και με προσωπικότητα κερδίζονται αυτά τα παιχνίδια. Πάμε όλοι μαζί», είπε ο αρχηγός της Εθνικής ποδοσφαίρου στους συμπαίκτες του.

Στο βίντεο με την παρακάμερα του αγώνα που ανέβασε η ΕΠΟ ξεχώρισαν και οι έντονοι πανηγυρισμοί των διεθνών στα γκολ, αλλά και το ευχαριστώ τους στους φιλάθλους που γέμισαν την Τούμπα.

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