Σοκαριστικός τραυματισμός του Ορμπελίν Πινέδα σε ματς της Μοντερέι – Τρομάζει η φωτογραφία που ανέβασε

Η Μοντερέι μπορεί να κέρδισε 2-0 την Άτλας σε ματς στο Μεξικό, ο Ορμπελίν Πινέδα, όμως, είχε έναν σοκαριστικό τραυματισμό, μετά από σκληρό μαρκάρισμα που δέχθηκε.

Η ομάδα του Ματίας Αλμέιδα πήρε το τρίποντο, με τον Ορμπελίν Πινέδα να αποχωρεί αναγκαστικά στο 75′ μετά το δολοφονικό τάκλιν του Ντουκ, το οποίο του άνοιξε μία πολύ σοβαρή πληγή στο πόδι.

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Ο Ντουκ μετά το μαρκάρισμα στον Μεξικανό μέσο είδε την κόκκινη κάρτα και αποχώρησε. Ο Πινέδα μετά την ολοκλήρωση του αγώνα ανέβασε στο Instagram το καλάμι του με την ανοιχτή πληγή κάνοντας άπαντες να τρομάξουν με την κατάστασή του.

Jugada brusca, fuerza desmedida…

Sale Orbelin Pineda lastimado pic.twitter.com/ayk8JQoNCB — (@eLe_rayado) August 2, 2026

¡¡LA TERRIBLE LESIÓN DE ORBELIN PINEDA!!



En el partido entre Rayados y Atlas, el jugador caboverdiano, Duk se fue expulsado después de casi QUEBRAR a Orbelin Pineda. La terrible entrada quedó con el tobillo del mexicano al rojo vivo



ENTRADA DE CÁRCELpic.twitter.com/daqbzfxqwh — El HINCHA (@El_Hincha12) August 2, 2026

Η πληγή στο πόδι του Ορμπελίν Πινέδα

Για να κλείσει η πληγή χρειάστηκε να γίνουν εννέα ράμματα στο πόδι του πρώην ποδοσφαιριστή των κιτρινόμαυρων, που έκανε reunion με τον Αλμέιδα στο Μεξικό.