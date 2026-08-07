Χρήστος Τζόλης: Το τρομερό βίντεο της Άρσεναλ με την ασίστ του Έλληνα εξτρέμ σε slow motion

Ο Χρήστος Τζόλης έχει ένα γκολ και μία ασίστ στα δύο πρώτα φιλικά της Άρσεναλ με Χιρόνα και Ρεάλ Μπέτις, με τους «κανονιέρηδες» να τρίβουν τα χέρια τους.

Η Άρσεναλ ανέβασε στα social media ένα καταπληκτικό slow motion βίντεο με την ασίστ του Χρήστου Τζόλη στον Χινκαπιέ κόντρα στη Ρεάλ Μπέτις, στο οποίο φαίνεται ξεκάθαρα η μαγική εκτέλεση κόρνερ του Έλληνα εξτρέμ, που μετακινήθηκε στην Αγγλία έναντι 40.000.000 ευρώ για να γίνει η ακριβότερη μεταγραφή Έλληνα στην ιστορία, αλλά και η μεγαλύτερη πώληση στο βελγικό πρωτάθλημα.

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Ευχή όλων είναι ο Τζόλης να έχει θέση βασικού στην Άρσεναλ, κάτι που είναι πολύ πιθανό να συμβεί μετά το «ναυάγιο» των κινήσεων του Μπαρκολά και του Βινίσιους.

Αν ο διεθνής ποδοσφαιριστής έχει βασικό ρόλο στην ομάδα του Αρτέτα δύσκολα δεν θα κάνει μία εντυπωσιακή σεζόν στην επιστροφή του στο Νησί, θέλοντας να απαντήσει κιόλας μετά το αποτυχημένο πέρασμά του από τη Νόριτς, όταν ακόμα ήταν άγουρος ποδοσφαιρικά για ένα τόσο σπουδαίο και δυναμικό πρωτάθλημα.