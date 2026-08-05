Αθλητικά

Ο Χρήστος Τζόλης είχε ασίστ στο φιλικό της Άρσεναλ με τη Ρεάλ Μπέτις

Συνεχίζει να εντυπωσιάζει στα φιλικά ο Έλληνας μεσοεπιθετικός
Ο Χρήστος Τζόλης
Ο Χρήστος Τζόλης με τη φανέλα της Άρσεναλ(Photo by Alex Caparros/Getty Images)
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Ο Χρήστος Τζόλης μετά το γκολ στο ντεμπούτο του με την Άρσεναλ έδωσε ασίστ στη δεύτερη φιλική αναμέτρηση κόντρα στην Ρεάλ Μπέτις.

Ο Χινκαπιέ στο 32′ μείωσε σε 1-2 για την Άρσεναλ με κεφαλιά μετά από καταπληκτική εκτέλεση κόρνερ του Χρήστου Τζόλη, που έκανε τη διαφορά και στο δεύτερο φιλικό του, μετά το γκολ κόντρα στην Χιρόνα.

Η Άρσεναλ έχασε τη μάχη για την απόκτηση του Βινίσιους που έμεινε στη Ρεάλ Μαδρίτης και με τις εμφανίσεις του Έλληνα μεσοεπιθετικού δεν είναι απίθανο να σταματήσει να σκέφτεται για περαιτέρω ενίσχυση στη συγκεκριμένη θέση.

Να θυμίσουμε ότι η Άρσεναλ έβγαλε από τα ταμεία της 40.000.000 ευρώ για τον Τζόλη, ο οποίος είναι πλέον ο Έλληνας παίκτης με την ακριβότερη πώληση στην ιστορία.

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Αθλητικά
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