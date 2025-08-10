Αθλητικά

Χρήστος Ζαφείρης: Νέα πρόταση του ΠΑΟΚ στην Σλάβια Πράγας ύψους 10 εκατομμυρίων, για τον Έλληνα μέσο

“Ανέβηκαν” οι Θεσσαλονικείς, για να κάνουν δικό τους τον διεθνή ποδοσφαιριστή
Ο Χρήστο Ζαφείρης σε ματς της Σλάβια Πράγας
Ο Χρήστο Ζαφείρης σε ματς της Σλάβια Πράγας (Photo/Vit Simanek (CTK via AP Images)

Ο ΠΑΟΚ είναι αποφασισμένος να… τινάξει την μπάνκα και να φέρει στην Τούμπα τον Χρήστο Ζαφείρη! Μετά το “όχι” που πήρε από την Σλάβια Πράγας, σε πρόταση 9 εκατ. ευρώ για τον Έλληνα μέσο, ο “δικέφαλος του Βορρά” εμφανίζεται να… επανήλθε, καταθέτοντας νέα πρόταση στους Τσέχους, για την απόκτηση του διεθνή μέσου.

Σύμφωνα με δημοσιεύματα, ο ΠΑΟΚ ανέβασε την προσφορά του προς της Σλάβια Πράγας στα 10 εκατομμύρια ευρώ, ελπίζοντας πως η τσεχική ομάδα θα απαντήσει θετικά και θα πει το “ναι” για τη μετεγγραφή του Χρήστου Ζαφείρη.

Οι Τσέχοι φέρονται να αξιώνουν 14 εκατομμύρια ευρώ για την παραχώρηση του παίκτη και παράλληλα να κρατήσουν το 20% των δικαιωμάτων του διεθνούς ποδοσφαιριστή. Την ίδια στιγμή, τα δημοσιεύματα θέλουν τον Ζαφείρη να επιθυμεί να φορέσει τη φανέλα του ΠΑΟΚ.

Οι Θεσσαλονικείς συνεχίζουν τις διαπραγματεύσεις με τη Σλάβια, ελπίζοντας πως μέσα στην εβδομάδα θα βρεθεί η “χρυσή τομή” για την απόκτηση του Ζαφείρη.

