Χρήστος Ζαφείρης: «Ο Κωνσταντέλιας μου είπε τελείωνε και έλα στον ΠΑΟΚ»

Τις πρώτες του δηλώσεις ως ποδοσφαιριστής του ΠΑΟΚ έκανε ο Χρήστος Ζαφείρης.

Ο Χρήστος Ζαφείρης μίλησε στην κάμερα του PAOK TV και εξήγησε το γιατί επέλεξε τον ΠΑΟΚ για να συνεχίσει την καριέρα του.

Ο διεθνής Έλληνας μέσος, ο οποίος αγωνίζεται στη Σλάβια Πράγας, τόνισε ότι δεν το σκέφτηκε ιδιαίτερα μόλις έμαθε την πρόταση του ΠΑΟΚ, ενώ αποκάλυψε και την ατάκα που του είπε ο Γιάννης Κωνσταντέλιας.

Όσα δήλωσε ο Χρήστος Ζαφείρης

“Καλώς σας βρήκα. Χαίρομαι πολύ, είμαι πολύ χαρούμενος. Αυτή τη στιγμή είναι εδώ όλη μου η οικογένεια. Το έχουμε περάσει μαζί όλο αυτό και είμαι πολύ χαρούμενος γι’ αυτό. Θέλω να ευχαριστήσω πρώτα απ’ όλα την οικογένεια Σαββίδη, που πίστεψε σε μένα και μου έδωσε αυτή την ευκαιρία. Με κάνει πολύ χαρούμενο. Και τώρα έρχεται η ώρα σιγά-σιγά να μπούμε στη δουλειά”, τόνισε αρχικά ο Έλληνας ποδοσφαιριστής.

Για το τι τον έπεισε να έρθει στον ΠΑΟΚ: “Είναι δική μου απόφαση. Έχω μιλήσει με την οικογένειά μου, με τους ανθρώπους που με βοηθούν σε τέτοιες επιλογές. Για μένα, όταν ήρθε αυτή η ευκαιρία, ήταν κάτι που μου έδωσε ένα μικρό κίνητρο ήθελα να το κάνω από την πρώτη στιγμή που το άκουσα σχεδόν. Σίγουρα θέλω μια καινούργια αρχή. Πιστεύω ότι έχω μείνει αρκετό καιρό εκτός. Θα παίξω για πρώτη φορά στην Ελλάδα, κάτι καινούριο για μένα, μια νέα εμπειρία που πιστεύω ότι μπορεί να με βοηθήσει να γίνω καλύτερος παίκτης”.

Τι του άρεσε στην προσέγγιση του Δικεφάλου: “Η ιδέα, η ομάδα, όλα αυτά με άρεσαν από την αρχή. Ήθελα να έρθω εδώ για να προσπαθήσω να βοηθήσω την ομάδα να κάνει τους στόχους της πραγματικότητα. Είναι κάτι ωραίο. Ήδη έχω δύο παιδιά που είμαι μαζί στην εθνική, τον Πέλκα και τον Κωνσταντέλια. Πιστεύω ότι όταν μπω στην ομάδα θα με βοηθήσουν πολύ, για να νιώσω αμέσως ένα με το σύνολο, να με καθοδηγήσουν και μετά να παίξουμε ωραίο ποδόσφαιρο. Όταν παίζεις με φίλους, με ανθρώπους που είσαι μαζί στην Εθνική, που έχετε το ίδιο αίσθημα και προέρχεστε από την ίδια χώρα, είναι κάτι που σε γεμίζει. Παίζεις ξανά πίσω στη δική σου χώρα και αυτό σου δίνει κίνητρο. Θέλω να το ζήσω. Με τον Ντέλια μιλάγαμε λίγο, μου έλεγε “άντε, τελείωνε”. Ευχαριστώ”.

Για το πως έζησε την υποδοχή του κόσμου: “Δεν ξέρω εντελώς αν το περίμενα. Είχα ακούσει ότι θα έρθει κόσμος, ότι θα είναι εκεί πέρα να με υποδεχτούν και όλα αυτά. Σκεφτόμουν “εντάξει, θα έρθει, αλλά θα έρθει όντως;”. Και τελικά ο κόσμος ήρθε, ήταν από πίσω, έκανε φασαρία, είχε πλάκα. Για μένα ήταν σίγουρα μια ωραία εμπειρία. Μου άρεσε πολύ που ο κόσμος έδειξε τόση αγάπη για μένα, που χάρηκαν τόσο που ήρθα εδώ. Είναι κάτι πολύ σημαντικό και πολύ όμορφο. Και σίγουρα θέλω να το δείξω κι εγώ στο γήπεδο, να τους κάνω κι εγώ χαρούμενους”.

Κλείνοντας, αναφέρθηκε στους στόχους του: “Από τη στιγμή που έμαθα ότι θα γίνει αυτή η μεταγραφή, έθεσα τους στόχους μου. Θέλω να κατακτήσω το πρωτάθλημα, να πάρω το Κύπελλο. Και θέλω η ομάδα να βγει στο Champions League’.