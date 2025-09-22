Αθλητικά

Χρυσή Μπάλα: Λαμίν Γιαμάλ και Ουσμάν Ντεμπελέ τα φαβορί για την κατάκτησή της στην τελετή του Παρισίου

Η στιγμή για το κορυφαίο βραβείο της χρονιάς έφτασε
Η Χρυσή Μπάλα στην απονομή του 2024
Η Χρυσή Μπάλα στην απονομή του 2024/EPA/MOHAMMED BADRA

Η τελετή για την απονομή της Χρυσής Μπάλας θα διεξαχθεί στο Παρίσι (22/09/25) και βασικοί υποψήφιοι διεκδικητές για την κατάκτησή της είναι ο Λαμίν Γιαμάλ και ο Ουσμάν Ντεμπελέ.

Ο Ντεμπελέ την περσινή σεζόν κατέκτησε τα πάντα με την Παρί Σεν Ζερμέν, όντας ο κορυφαίος παίκτης της ομάδας του, ενώ ο Λαμίν Γιαμάλ στα 18 του είναι ο ηγέτης της Μπαρτσελόνα και την οδήγησε στην κατάκτηση της La Liga.

Ο Γάλλος δεν θα παρευρεθεί στην τελετή, καθώς την ίδια ώρα θα αγωνίζεται κόντρα στη Μαρσέιγ σε εξ’ αναβολής αναμέτρηση. Από την άλλη, ο Γιαμάλ θα είναι εκεί μαζί με την οικογένειά του για να παραλάβει το βραβείο, αν λάβει τη ψήφο των δημοσιογράφων του «France Football».

Οι 30 υποψήφιοι για τη Χρυσή Μπάλα

  • Τζουντ Μπέλινγκχαμ (Ρεάλ Μαδρίτης)
  • Ουσμάν Ντεμπελέ (Παρί Σεν Ζερμέν)
  • Τζανλουίτζι Ντοναρούμα (Παρί Σεν Ζερμέν/Μάντσεστερ Σίτι)
  • Ντεζιρέ Ντουέ (Παρί Σεν Ζερμέν)
  • Ντένζελ Ντούμφρις (Ίντερ)
  • Σερού Γκιρασί (Ντόρτμουντ)
  • Έρλινγκ Χάαλαντ (Μάντσεστερ Σίτι)
  • Ασράφ Χακίμι (Παρί Σεν Ζερμέν)
  • Χάρι Κέιν (Μπάγερν Μονάχου)
  • Κβίτσα Κβαρατσχέλια (Παρί Σεν Ζερμέν)
  • Ρόμπερτ Λεβαντόφσκι (Μπαρτσελόνα)
  • Αλέξις ΜακΆλιστερ (Λίβερπουλ)
  • Λαουτάρο Μαρτίνες (Ίντερ)
  • Κιλιάν Εμπαπέ (Ρεάλ Μαδρίτης)
  • Σκοτ ΜακΤόμινεϊ (Νάπολι)
  • Νούνο Μέντες (Παρί Σεν Ζερμέν)
  • Ζοάο Νέβες (Παρί Σεν Ζερμέν)
  • Κόουλ Πάλμερ (Τσέλσι)
  • Πέδρι (Μπαρτσελόνα)
  • Ραφίνια (Μπαρτσελόνα)
  • Ντέκλαν Ράις (Άρσεναλ)
  • Μοχάμεντ Σαλάχ (Λίβερπουλ)
  • Βίρτζιλ Φαν Ντάικ (Λίβερπουλ)
  • Βινίσιους (Ρεάλ Μαδρίτης)
  • Βιτίνια (Παρί Σεν Ζερμέν)
  • Φλόριαν Βιρτς (Λεβερκούζεν/Λίβερπουλ)
  • Λαμίν Γιαμάλ (Μπαρτσελόνα)
Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Αθλητικά
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Μη χάσετε
1
2
3
4
5
Αθλητικά: Περισσότερα άρθρα
Newsit logo
Newsit logo