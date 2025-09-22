Χρυσή Μπάλα: Λαμίν Γιαμάλ και Ουσμάν Ντεμπελέ τα φαβορί για την κατάκτησή της στην τελετή του Παρισίου

Η τελετή για την απονομή της Χρυσής Μπάλας θα διεξαχθεί στο Παρίσι (22/09/25) και βασικοί υποψήφιοι διεκδικητές για την κατάκτησή της είναι ο Λαμίν Γιαμάλ και ο Ουσμάν Ντεμπελέ.
Ο Ντεμπελέ την περσινή σεζόν κατέκτησε τα πάντα με την Παρί Σεν Ζερμέν, όντας ο κορυφαίος παίκτης της ομάδας του, ενώ ο Λαμίν Γιαμάλ στα 18 του είναι ο ηγέτης της Μπαρτσελόνα και την οδήγησε στην κατάκτηση της La Liga.
Ο Γάλλος δεν θα παρευρεθεί στην τελετή, καθώς την ίδια ώρα θα αγωνίζεται κόντρα στη Μαρσέιγ σε εξ’ αναβολής αναμέτρηση. Από την άλλη, ο Γιαμάλ θα είναι εκεί μαζί με την οικογένειά του για να παραλάβει το βραβείο, αν λάβει τη ψήφο των δημοσιογράφων του «France Football».
Οι 30 υποψήφιοι για τη Χρυσή Μπάλα
- Τζουντ Μπέλινγκχαμ (Ρεάλ Μαδρίτης)
- Ουσμάν Ντεμπελέ (Παρί Σεν Ζερμέν)
- Τζανλουίτζι Ντοναρούμα (Παρί Σεν Ζερμέν/Μάντσεστερ Σίτι)
- Ντεζιρέ Ντουέ (Παρί Σεν Ζερμέν)
- Ντένζελ Ντούμφρις (Ίντερ)
- Σερού Γκιρασί (Ντόρτμουντ)
- Έρλινγκ Χάαλαντ (Μάντσεστερ Σίτι)
- Ασράφ Χακίμι (Παρί Σεν Ζερμέν)
- Χάρι Κέιν (Μπάγερν Μονάχου)
- Κβίτσα Κβαρατσχέλια (Παρί Σεν Ζερμέν)
- Ρόμπερτ Λεβαντόφσκι (Μπαρτσελόνα)
- Αλέξις ΜακΆλιστερ (Λίβερπουλ)
- Λαουτάρο Μαρτίνες (Ίντερ)
- Κιλιάν Εμπαπέ (Ρεάλ Μαδρίτης)
- Σκοτ ΜακΤόμινεϊ (Νάπολι)
- Νούνο Μέντες (Παρί Σεν Ζερμέν)
- Ζοάο Νέβες (Παρί Σεν Ζερμέν)
- Κόουλ Πάλμερ (Τσέλσι)
- Πέδρι (Μπαρτσελόνα)
- Ραφίνια (Μπαρτσελόνα)
- Ντέκλαν Ράις (Άρσεναλ)
- Μοχάμεντ Σαλάχ (Λίβερπουλ)
- Βίρτζιλ Φαν Ντάικ (Λίβερπουλ)
- Βινίσιους (Ρεάλ Μαδρίτης)
- Βιτίνια (Παρί Σεν Ζερμέν)
- Φλόριαν Βιρτς (Λεβερκούζεν/Λίβερπουλ)
- Λαμίν Γιαμάλ (Μπαρτσελόνα)