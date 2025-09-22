Χρυσή Μπάλα: Λαμίν Γιαμάλ και Ουσμάν Ντεμπελέ τα φαβορί για την κατάκτησή της στην τελετή του Παρισίου

Η τελετή για την απονομή της Χρυσής Μπάλας θα διεξαχθεί στο Παρίσι (22/09/25) και βασικοί υποψήφιοι διεκδικητές για την κατάκτησή της είναι ο Λαμίν Γιαμάλ και ο Ουσμάν Ντεμπελέ.

Ο Ντεμπελέ την περσινή σεζόν κατέκτησε τα πάντα με την Παρί Σεν Ζερμέν, όντας ο κορυφαίος παίκτης της ομάδας του, ενώ ο Λαμίν Γιαμάλ στα 18 του είναι ο ηγέτης της Μπαρτσελόνα και την οδήγησε στην κατάκτηση της La Liga.

Ο Γάλλος δεν θα παρευρεθεί στην τελετή, καθώς την ίδια ώρα θα αγωνίζεται κόντρα στη Μαρσέιγ σε εξ’ αναβολής αναμέτρηση. Από την άλλη, ο Γιαμάλ θα είναι εκεί μαζί με την οικογένειά του για να παραλάβει το βραβείο, αν λάβει τη ψήφο των δημοσιογράφων του «France Football».

