Χρυσή Μπάλα: Το AI προβλέπει τους επόμενους νικητές του κορυφαίου ποδοσφαιρικού βραβείου

O Ουσμάν Ντεμπελέ βρήκε από το βράδυ της Δευτέρας (22.09.2025) μια “λαμπερή” θέση στα βιβλία της ποδοσφαιρικής ιστορίας, κατακτώντας τη “Χρυσή Μπάλα” για το 2025.

Πλέον, το ερώτημα που τίθεται αφορά τον επόμενο ποδοσφαιριστή που θα καταφέρει να εντυπωσιάσει εντός αγωνιστικών χώρων και -με τους τίτλους που θα συνοδεύσει τους αγώνες του- θα σηκώσει την επόμενη Χρυσή Μπάλα. Η τεχνητή νοημοσύνη (AI) επιστρατεύτηκε για να προβλέψει τους επόμενους έξι νικητές του συγκεκριμένου “Αγίου Δισκοπότηρου”, μέχρι και το 2031.

Για το 2026, το AI προβλέπει πως ο Κιλιάν Εμπαπέ της Ρεάλ Μαδρίτης θα αναδειχθεί νικητής, για πρώτη φορά στην καριέρα του, για να κάνει κάτι ανάλογο το 2027 ο Έρλινγκ Χάαλαντ.

Η τετραετία 2028-2031 φαίνεται πως θα έχουμε δυο πρωταγωνιστές. Τη Χρυσή Μπάλα θα μονοπωλήσουν οι Τζουντ Μπέλιγχαμ (2028 και 2029) και Λαμίν Γιαμάλ (2030 και 2031).

Ο φετινός φιναλίστ φαίνεται πως θα αργήσει να κρατήσει στα χέρια του τη Χρυσή Μπάλα, αλλά θα καταφέρει να πανηγυρίσει!