Η ΑΕΚ προσπαθεί να πάρει τον Τομά Ερτέλ

Σε μία σημαντική ενίσχυση του ρόστερ της στις θέσεις των γκαρντ, προσπαθεί να προχωρήσει η ΑΕΚ, καθώς εξετάζει την περίπτωση του Τομά Ερτέλ, που έμεινε ελεύθερος από τη Βιλερμπάν.

Στα 37 του χρόνια, ο Τομά Ερτέλ δεν έχει βρει ακόμη τον επόμενο σταθμό της καριέρας του και είναι ένας από τους παίκτες που ενδιαφέρει την ΑΕΚ για την προσθήκη που αναμένεται να κάνει στους γκαρντ της.

Ο Γάλλος πρώην παίκτης των Εφές Αναντολού και Μπαρτσελόνα, αγωνίστηκε την περασμένη σεζόν στη Βιλερμπάν και είχε της 9,2 πόντους και 5,4 ασίστ, κατά μέσο όρο στη Euroleague, δείχνοντας ότι παραμένει σε υψηλό επίπεδο και σε αυτή την ηλικία.