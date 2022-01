Το σήριαλ με τον Νόβακ Τζόκοβιτς στην Αυστραλία συνεχίζεται, με την υπουργό Εσωτερικών της Αυστραλίας, Κάρεν Άντριους, να απαντάει ουσιαστικά στον πατέρα του για την κατηγορία περί “αιχμαλωσίας” του Σέρβου τενίστα στη χώρα.

Σε δηλώσεις της υποστήριξε ότι το Νο1 της παγκόσμιας κατάταξης του τένις, μπορεί να φύγει και να επιστρέψει στην πατρίδα του, όποτε ο ίδιος το αποφασίσει, αλλά ο Τζόκοβιτς παρέμεινε με την ελπίδα να αγωνιστεί στο Australian Open, έχοντας σχετική άδεια από τους διοργανωτές.

«Ο κ. Τζόκοβιτς δεν κρατείται αιχμάλωτος στην Αυστραλία και είναι ελεύθερος να φύγει όποτε το αποφασίσει. Η Συνοριακή Δύναμη σίγουρα θα το διευκολύνει αυτό», ανέφερε χαρακτηριστικά.

VIDEO: ‘Djokovic is not being held captive’. Australian Home Affairs minister Karen Andrews says tennis star Novak Djokovic is “not being held captive” in the country and that he is “free to leave” at any time pic.twitter.com/UzPs4HKr5t

Αναπάντεχη στήριξη στον Νόβακ Τζόκοβιτς ήρθε από την πλευρά του Νικ Κύργιου, ο οποίος και στάθηκε στο πλευρό του για τον τρόπο που οι αρχές της πατρίδας του, συμπεριφέρθηκαν στο Νο1 του παγκόσμιου τένις. Ο Ελληνοαυστραλός τενίστας έχει κατηγορήσει πολλές φορές τον Σέρβο και για το θέμα του κορονοϊού, αλλά αυτή τη φορά οι δηλώσεις του ήταν σε διαφορετικό… μήκος κύματος.

Ο Κύργιος τόνισε μεταξύ άλλων τα εξής: «Εγώ εμβολιάστηκα για τους άλλους και για την υγεία της μητέρας μου αλλά ο τρόπος που χειριζόμαστε την υπόθεση Νόβακ είναι πραγματικά άσχημος. Όλα αυτά τα memes, τα πρωτοσέλιδα, είναι ένας από τους μεγαλύτερους πρωταθλητές μας, αλλά είναι και άνθρωπος. Ας προσπαθήσουμε περισσότερο. Αυτό που περνάει ο Νόβακ είναι λάθος. Δεν υπάρχει καμία δικαιολογία για την ταλαιπωρία που περνάει. Ακολούθησε τους κανόνες, του επετράπη να εισέλθει στην Αυστραλία και τώρα κρατείται παρά τη θέλησή του. Είναι κρίμα».

Look I definitely believe in taking action, I got vaccinated because of others and for my mums health, but how we are handling Novak’s situation is bad, really bad. Like these memes, headlines, this is one of our great champions but at the end of the day, he is human. Do better.