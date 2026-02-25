Ζάλγκιρις – Ολυμπιακός: Sold-out ανακοίνωσαν οι Λιθουανοί

Κατάμεστη θα είναι η Zalgirio Arena για την αναμέτρηση της Ζαλγκίρις με τον Ολυμπιακό.

Η Ζαλγκίρις υποδέχεται τον Ολυμπιακό για την 29η αγωνιστική της Euroleague, με τους Λιθουανούς να ανακοινώνουν sold out λίγη ώρα πριν το τζάμπολ του αγώνα.

Στη Zalgirio Arena δεν θα πέφτει καρφίτσα, με τους Λιθουανούς να θέλουν να πανηγυρίσουν μία σπουδαία εντός έδρας νίκη στη μάχη που δίνουν για την είσοδο στα πλέι οφ.

@EuroLeague home game SOLDOUTS in a row. We create havoc tonight in @ZalgirioArena pic.twitter.com/WPSJibrtXe — BC Zalgiris Kaunas (@bczalgiris) February 25, 2026

Αυτό είναι το 34ο συνεχόμενο εντός έδρας ματς της Ζάλγκιρις στη EuroLeague στο οποίο εξαντλήθηκαν τα εισιτήρια.