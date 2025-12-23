Ζαλγκίρις – Παναθηναϊκός 85-92: Επική ανατροπή με Όσμαν, Σορτς, Ναν και διπλό στο Κάουνας

Την τρίτη σερί νίκη του στην Euroleague πανηγύρισε ο Παναθηναϊκός. Πραγματοποιώντας ασύλληπτη εμφάνιση στο δεύτερο ημίχρονο, η ομάδα του Εργκίν Αταμάν επικράτησε της Ζαλγκίρις με 92-85 στο Κάουνας για την 18η αγωνιστική και ανέβηκε στο 12-6.

Ο Παναθηναϊκός ήταν αγνώριστος στο πρώτο ημίχρονο, παίρνοντας κάτω από τη βάση στην άμυνα. Ωστόσο, στο δεύτερο μέρος η ομάδα του Εργκίν Αταμάν μεταμορφώθηκε και ισοπέδωσε τη Ζαλγκίρις με πρωταγωνιστές τους Όσμαν, Σορτς και Ναν.

To τριφύλλι βρέθηκε να χάνει μέχρι και με 14 πόντους (46-32 στο 17′), αλλά έκανε εξαιρετική προσπάθεια από το 25′ κι έπειτα με αποτέλεσμα να φτάσει τελικά σε ένα σημαντικό διπλό για το πλεονέκτημα έδρας στα πλέι οφ.

Οι πράσινοι πανηγύρισαν την τρίτη σερί νίκη τους, ανέβηκαν στο 12-6 και τη δεύτερη θέση της κατάταξης της Euroleague και πηγαίνουν με την ψυχολογία στα ύψη στο ντέρμπι της επόμενης εβδομάδας με τον Ολυμπιακό στο Telekom Center.

Από την πλευρά της, η Ζαλγκίρις υποχώρησε στο 10-8, με τον Παναθηναϊκό να εξαφανίζει από το παρκέ τους Λιθουανούς στο δεύτερο μέρος.

Τζέντι Όσμαν (22 πόντοι με 5/6 τρίποντα), Τι Τζέι Σορτς (15 πόντοι, 10 ασίστ) και Κέντρικ Ναν (21 πόντοι) ήταν εντυπωσιακοί στην επίθεση, ενώ ο Φαρίντ έπαιξε ρόλο τερματοφύλακα στο δεύτερο μέρος, θωρακίζοντας την πράσινη ρακέτα.

Από την πλευρά της η Ζαλγκίρις είδε τον καλύτερο παίκτη της, Φρανσίσκο, να παγιδεύεται στις “δαγκάνες” της πράσινης άμυνας και να μένει στους 3 πόντους, με τους Λιθουανούς να έχουν σε καλή μέρα μόνο τους πρώην παίκτες του Ολυμπιακού.

Γκος (17π., 7ασ.) και Ράιτ (22π., 6ριμπ.) έκαναν μεγάλη ζημιά στην πράσινη άμυνα, αλλά ήταν απελπιστικά μόνοι.

Ο αγώνας

Παρα τη δυναμική εκκίνηση του Παναθηναϊκού, που βρέθηκε στο 9-8 στο 5΄, οι «πράσινες» αμυντικές αδυναμίες έγιναν γρήγορα αντιληπτές από τη Ζαλγκίρις, η οποία απάντησε με σερί 8-0 ξεφεύγοντας με 16-9 στο 6΄. Οι Λιθουανοί συνέχισαν να «χτυπούν» το «τριφύλλι» στην αδυναμία του να «δέσει» την άμυνα και δίχως να αγχωθούν έκλεισαν την πρώτη περίοδο στο +9 (28-19), με τον Αταμάν να ανακατεύει μάταια την… τράπουλα μέχρι εκείνο το σημείο.

Στη δεύτερη περίοδο, ο Παναθηναϊκός μπορεί να αύξησε την παραγωγικότητα του, αλλά πλήρωσε και πάλι λάθη, αμυντική παραφωνία και αδυναμία να ελέγξει τα ριμπάουντ. Με μοναδική εξαίρεση ένα δίλεπτο, όταν έτρεξε σερί 7-0 και από το 32-21 βρέθηκε στο -4 (32-28 στο 13΄), το «τριφύλλι» έχασε και πάλι την επαφή με τη Ζαλγκίρις, η οποία στο 17΄ εκτόξευσε τη διαφορά στο +14 (46-32) και δεν κοίταξε πίσω μέχρι το ημίχρονο…

Στην τρίτη περίοδο, ο Παναθηναϊκός βρήκε τα αμυντικά του πατήματα, άρχισε να ελέγχει τα ριμπάουντ και περιορίζοντας τα λάθη του, μπήκε σε διαδικασία ανατροπής… Με τη Ζαλγκίρις, μάλιστα, να δίνει ρεσιτάλ αστοχίας από τα 6,75 το έργο του «τριφυλλιού» έγινε πιο εύκολο, επιστρέφοντας στη διεκδίκηση της νίκης. Με την άμυνα να περιορίζει τους Λιθουανούς στους 12 πόντους μέχρι το 29΄ και τους Όσμαν, Σορτς να βρίσκουν τα πολύτιμα μακρινά σουτ, ο Παναθηναϊκός βρέθηκε με 1/2 βολές του Φαρίντ στο -1 (62-61), αλλά ο Ουίλιαμς-Γκος έδωσε «ανάσα» στη Ζαλγκίρις, κρατώντας το προβάδισμα μέχρι το τέλος της περιόδου (64-63).

Το τρίποντο, όμως, του Όσμαν στην εκκίνηση του τέταρτου δεκαλέπτου έφερε την ανατροπή (64-66), με τον Τούρκο να ολοκληρώνει στο 32΄ ένα προσωπικό σερί 8-0 για το 68-71. Η σκυτάλη πέρασε στον Ναν, ο οποίος έτρεξε δικό του προσωπικό σερί 5-0 για το 68-76 στο 33΄, ενώ ο Οσμάν στο επόμενο λεπτό χάρισε στον Παναθηναϊκό μία διψήφια διαφορά ασφαλείας 11 πόντων (68-79)! Παρά τις προσπάθειες της Ζαλγκίρις να επιστρέψει στο ματς, ο Καλαϊτζάκης από τα 6,75 έβαλε… φρένο, διαμορφώνοντας το 73-84, το οποίο γκρέμισε την ψυχολογία των γηπεδούχων, που παραδόθηκαν με το τελικό 85-92!

ΤΑ ΔΕΚΑΛΕΠΤΑ: 28-19, 50-40, 64-63, 85-92.

ΖΑΛΓΚΙΡΙΣ (Φρανσίσκο): Γουίλιαμς-Γκος 17 (1/3 τρίποντα, 7 ασίστ, 2 κλεψίματα, 3 λάθη), Φρανσίσκο 3 (0/2 δίποντα, 1/5 τρίποντα, 3 ριμπάουντ, 5 ασίστ, 2 λάθη), Ράιτ 22 (10/14 δίποντα, 0/1 τρίποντο, 2/4 βολές, 6 ριμπάουντ, 3 κλεψίματα), Μπραζντέικις (0/3 τρίποντα), Τουμπέλις 4 (5 ριμπάουντ), Λο 9 (0/3 τρίποντα, 3 ασίστ, 2 λάθη), Σλίβα 5 (1), Μπιρούτις 10 (3 ριμπάουντ), Μπουτκέβιτσους 3 (1), Ουλάνοβας 12 (3/3 τρίποντα, 3 ριμπάουντ, 2 ασίστ).

ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ (Αταμάν): Σορτς 15 (2/4 τρίποντα, 2 ριμπάουντ, 10 ασίστ, 3 λάθη), Καλαϊτζάκης 5 (1), Όσμαν 22 (3/3 δίποντα, 5/6 τρίποντα, 1/2 βολές, 3 ριμπάουντ, 3 ασίστ), Χολμς 2, Ρογκαβόπουλος, Γκραντ 8 (2/4 τρίποντα, 5 ασίστ), Ναν 21 (5/9 δίποντα, 3/6 τρίποντα, 2/2 βολές, 2 ριμπάουντ, 3 ασίστ), Φαρίντ 1 (9 ριμπάουντ, 2 κλεψίματα, 2 λάθη), Ερνανγκόμεθ (6 ριμπάουντ, 2 ασίστ), Μήτογλου 4 (3 ριμπάουντ), Γιούρτσεβεν 14 (4 ριμπάουντ).

Τα ομαδικά στατιστικά της Ζάλγκιρις: 27/50 δίποντα, 7/22 τρίποντα, 10/15 βολές, 33 ριμπάουντ (21 αμυντικά – 12 επιθετικά), 19 ασίστ, 6 κλεψίματα, 9 λάθη, 3 μπλοκ.

Τα ομαδικά στατιστικά του Παναθηναϊκού: 23/42 δίποντα, 13/22 τρίποντα, 7/10 βολές, 35 ριμπάουντ (30 αμυντικά – 5 επιθετικά), 24 ασίστ, 6 κλεψίματα, 11 λάθη, 3 μπλοκ.