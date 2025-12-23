Ζαλγκίρις – Παναθηναϊκός: Δύσκολη αποστολή για τους «πράσινους» στη Euroleague χωρίς τον Κώστα Σλούκα

Ο Παναθηναϊκός θα αντιμετωπίσει απόψε (23/12/25, 20:00, Live από το Newsit.gr) τη Ζαλγκίρις Κάουνας στη 18η αγωνιστική της Euroleague, αναζητώντας την τρίτη σερί νίκη του στη διοργάνωση, χωρίς όμως να έχει στη διάθεσή του τον Κώστα Σλούκα.

Κάποιες ενοχλήσεις στο γόνατο, άφησαν τον Κώστα Σλούκα στην Ελλάδα και η ομάδα του Εργκίν Αταμάν καλείται να πάρει το διπλό σε μία δύσκολη έδρα, όπως αυτή της Ζαλγκίρις Κάουνας, χωρίς τον αρχηγό, αλλά και πιο φορμαρισμένο παίκτη της στη Euroleague.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Οι “πράσινοι” δείχνουν να βρίσκονται πάντως σε… καλό φεγγάρι και η επιστροφή του Ρισόν Χολμς στην αγωνιστική δράση, ενισχύει τη δυναμική της ομάδας στους “ψηλούς”, όπου ταλαιπωρήθηκε αρκετά φέτος, από το ξεκίνημα της σεζόν.

Ο Παναθηναϊκός θα αγωνιστεί έτσι στο “παγωμένο” Κάουνας με στόχο τη 12η νίκη του σε 18 αγώνες στη Euroleague, όπου έχει ανέβει πια στην 4η θέση της κατάταξης, μετά τις δύο νίκες επί της Φενέρμπαχτσε και της Χάποελ Τελ Αβίβ. Ο Εργκίν Αταμάν αναμένεται να στηριχθεί περισσότερο στον Τι Τζέι Σορτς για να καλύψει το κενό του Κώστα Σλούκα, με τον Αμερικανό γκαρντ να έχει αποκτηθεί ουσιαστικά για αυτόν ακριβώς το λόγο.

Από την άλλη πλευρά, η Ζαλγκίρις Κάουνας έχει κάνει μία μικρή… κοιλιά, μετά το φοβερό της ξεκίνημα στη σεζόν, αλλά παραμένει στην πρώτη 8άδα της Euroleague, με ρεκόρ 10-7 και 6-3 στην έδρα της.