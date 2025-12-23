Συμβαίνει τώρα:
Ζαλγκίρις – Παναθηναϊκός: Εκτός δωδεκάδας Γκριγκόνις και Σαμοντούροφ

Μέσα ο Χολμς και ο Τολιόπουλος
ΜΑΡΚΟΣ ΧΟΥΖΟΥΡΗΣ
ΜΑΡΚΟΣ ΧΟΥΖΟΥΡΗΣ / EUROKINISSI

Γνωστή έγινε η δωδεκάδα του Παναθηναϊκού για την αναμέτρηση με τη Ζαλγκίρις στο Κάουνας για την 18η αγωνιστική της Euroleague.

Ο Εργκίν Αταμάν πήρε μαζί του 14 παίκτες στη Λιθουανία, με τον προπονητή του Παναθηναϊκού να επιλέγει να αφήσει εκτός τους Αλέξανδρος= Σαμοντούροφ και Μάριους Γκριγκόνις.

Κανονικά στη δωδεκάδα βρίσκεται ο Ρίσον Χολμς και ο Βασίλης Τολιόπουλος, ο οποίος ίσως χρειαστεί να ενεργοποιηθεί περισσότερο, λόγω της απουσίας του Κώστα Σλούκα.

Η δωδεκάδα του Παναθηναϊκού αποτελείται από τους Σορτς, Καλαϊτζάκη, Όσμαν, Χολμς, Ρογκαβόπουλο, Γκραντ, Ναν, Τολιόπουλο, Φαρίντ, Ερνανγκόμεθ, Μήτογλου, Γιούρτσεβεν.

