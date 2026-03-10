Ζαμπίδης vs Μέιγουεδερ: «Θα σου πληρώσω τη ρήτρα» είπε ο Μάριος Ηλιόπουλος στον «Iron Mike», εάν κλωτσήσει τον Αμερικανό

Πραγματοποιήθηκε στο “Telekom Center Athens” η πρώτη συνέντευξη Τύπου για τον αγώνα του Μιχάλη Ζαμπίδη με τον θρυλικό, Φλόιντ Μέιγουεδερ, που θα γίνει στην Αθήνα στις 27 Ιουνίου. Μεταξύ των παρευρισκόμενων, ήταν ο Μάριος Ηλιόπουλος (σ.σ. η SeaJets είναι μία εκ των χορηγών της μεγάλης μάχης).

Στη συνέντευξη Τύπου του Μιχάλη Ζαμπίδη για τον αγώνα με τον Floyd Mayweather αποκαλύφθηκε μια σημαντική παράμετρος όσον αφορά στις ρήτρες που συμφώνησαν οι δύο πλευρές.

Συγκεκριμένα, ο “Iron Mike” αποκάλυψε ότι εάν κλωτσήσει ή χτυπήσει με το γόνατο τον Αμερικανό σούπερ σταρ των ρινγκ, τότε θα κληθεί να πληρώσει πέναλτι 2.000.000 δολαρίων.

Εκεί ο ιδιοκτήτης της SeaJets και πρόεδρος της ΠΑΕ ΑΕΚ, Μάριος Ηλιόπουλος πήρε τον λόγο και είπε απευθυνόμενος στον Iron Mike: “Στα πληρώνω εγώ“, προκαλώντας γέλιο στους παρευρισκόμενους.

Ο Μάριος Ηλιόπουλος εξέφρασε στον Μιχάλη Ζαμπίδη τον θαυμασμό του, που συμφώνησε να παίξει σε διαφορετικό στιλ από αυτό που τον έκανε πασίγνωστο σε όλον τον κόσμο. Ο ισχυρός άνδρας της ΠΑΕ ΑΕΚ τόνισε ότι τον στηρίζει και εύχεται πέραν από την επιτυχία του Έλληνα πρωταθλητή, να αποτελέσει και φάρος για τα νέα παιδιά και να μπουν στον αθλητισμό.

Θυμίζουμε πως δέκα ημέρες πριν από το ματς της 27ης Ιουνίου θα πραγματοποιηθεί κοινή συνέντευξη Τύπου με τον Mayweather στην Ελλάδα, ενώ την Πέμπτη 12.03.2026 θα ανοίξει η πρώτη φάση προπώλησης των εισιτηρίων από τις 16:00 και μόνο για τρεις ώρες.