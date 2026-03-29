ΖΑΟΝ – Ολυμπιακός 3-0: Η ομάδα της Κηφισιάς απέκλεισε τις πρωταθλήτριες και προκρίθηκε στους ημιτελικούς της Volley League

Έγινε το “μπαμ”! Αήττητος, με 2-0 κόντρα στον Ολυμπιακό προκρίθηκε τους ημιτελικούς της Volley League γυναικών ο ΖΑΟΝ, όπου θα βρει απέναντί του τον νικητή του Πανιώνιος Betsson– ΑΕΚ (1-1 στις νίκες).

Στο κλειστό γυμναστήριο Ζηρίνειου, στην Κηφισιά, ο ΖΑΟΝ αξιοποίησε τον παράγοντα έδρα και -επικρατώντας του Ολυμπιακού με 3-0 σετ (25-13, 25-18 και 25-20)- πήρε ιστορική πρόκριση στις τέσσερις κορυφαίες ομάδες της σεζόν.

Ο ΖΑΟΝ δεν άφησε περιθώριο στις «ερυθρόλευκες» να ισοφαρίσουν τη σειρά. Οι φιλοξενούμενες που πέρυσι είχαν κατακτήσει όλους τους εγχώριους τίτλους αποδείχτηκαν κατώτερες των περιστάσεων και μένουν απογοητευμένες για τον αποκλεισμό τους από τα ημιτελικά.

Τα σετ: 3-0 (25-13, 25-18, 25-20)

Τα ζευγάρια των ημιτελικών

Παναθηναϊκός Vs ΠΑΟΚ ή ΑΟ Θήρας (η σειρά είναι στο 1-1)

ΖΑΟΝ Vs Πανιώνιος Betsson ή ΑΕΚ (η σειρά είναι στο 1-1)