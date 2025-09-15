Ζέλικο Ομπράντοβιτς: «Εύχομαι μία μέρα να επιστρέψει ο ΠΑΟΚ στη Euroleague»

Ο ΠΑΟΚ αντιμετώπισε την Παρτιζάν σε φιλική αναμέτρηση για την καλοκαιρινή προετοιμασία των δύο ομάδων και ο προπονητής των Σέρβων, Ζέλικο Ομπράντοβιτς, μίλησε για τους Θεσσαλονικείς.

Ο Ζέλικο Ομπράντοβιτς αποθέωσε τους οπαδούς του ΠΑΟΚ και ευχήθηκε να επιστρέψει κάποια στιγμή η ομάδα της Θεσσαλονίκης στη Euroleague, ώστε να βρεθεί αντιμέτωπη με την Παρτιζάν και σε επίσημο παιχνίδι.

Οι δηλώσεις του Ομπράντοβιτς

«Είμαστε πολύ χαρούμενοι για αυτό το παιχνίδι, μεταξύ δύο ομάδων που έχουν ιδιαίτερη σχέση. Όλα τα χρόνια το δείχνουν στη Θεσσαλονίκη και εδώ στο Βελιγράδι. Δείχνουν πόσο αγαπιούνται. Πιστεύω ότι οι φίλαθλοι του ΠΑΟΚ από τη Θεσσαλονίκη απόλαυσαν την ατμόσφαιρα απόψε, που ετοίμασαν οι άνθρωποι εδώ πέρα και πιστεύω ότι αυτό είναι πιο σημαντικό από οτιδήποτε άλλο.

Εντάξει, ήταν παιχνίδι. Απλά παιχνίδι. Φιλικό παιχνίδι αλλά δεν μένω εκεί. Ήταν πολύ σημαντικό να έχουμε τον ΠΑΟΚ εδώ και να έχουμε αυτή την ατμόσφαιρα γιορτής που αποδεικνύει για άλλη μια φορά την αγάπη ανάμεσα στις δύο ομάδες. Αυτό είναι κάτι που διαρκεί χρόνια και χρόνια. Με κάθε πιθανό τρόπο βοηθούν ο ένας τον άλλον και το δείχνουν.

Željko Obradović — a legendary coach and tough rival — shares his thoughts on the historic friendly game in Belgrade and the unique bond between #PAOK and #Partizan
September 15, 2025

Είμαι πολύ χαρούμενος. Αυτό είναι κάτι ξεχωριστό, αυτά τα χρώματα που έχουμε και οι δύο ομάδες, είναι κάτι που πάντα μας φέρνει κοντά. Υπήρχαν πολλοί καλοί παίκτες και προπονητές. Σίγουρα ο κόσμος αγαπά τον ΠΑΟΚ. Πάντα υποστηρίζουν την ομάδα. Και ειδικά, ξέρεις, όταν ήταν στο παλιό γήπεδο και αφού έχτισαν το δικό τους γήπεδο, πάντα υπήρχε μια ξεχωριστή ατμόσφαιρα. Από καρδιάς τους εύχομαι τα καλύτερα. Εύχομαι μία μέρα να επιστρέψουν και να βρεθούν εκεί όπου αξίζουν να αγωνίζονται. Και αυτό είναι η Euroleague.

Θα είναι πραγματική χαρά να έρθουμε και εμείς για ένα φιλικό. Ελπίζω επίσης ότι θα γιορτάσουν μαζί μας, οπότε θα είναι ωραίο να τους συναντήσουμε. Τις καλύτερες ευχές μου σε όλους».