Ζέλικο Ομπράντοβιτς για Παναθηναϊκό: «Δύο ισάξιες πεντάδες που μπορούν να προκριθούν στο Final Four, αυτό λέει πολλά»

Ο Ζέλικο Ομπράντοβιτς είναι ο πιο πετυχημένος προπονητής στην ιστορία του Παναθηναϊκού, με πέντε κατακτήσεις της Euroleague μεταξύ άλλων, και μετά την ολοκλήρωση του τουρνουά «Παύλος Γιαννακόπουλος» μίλησε για την ποιότητα και το βάθος του ρόστερ των πρασίνων τη φετινή σεζόν.

Ο Παναθηναϊκός επικράτησε και στα δύο παιχνίδια που έγιναν στην Αυστραλία, κόντρα σε Παρτίζαν (91-82) και Adelaide 36ers (106-89) και εντυπωσίασε τον άλλοτε προπονητή του, Ζέλικο Ομπράντοβιτς.

Αναλυτικά οι δηλώσεις του Σέρβου τεχνικού

Για τον Παναθηναϊκό: «Ήρθαμε εδώ κατόπιν πρόσκλησης του Παναθηναϊκού και πέρασα αρκετά χρόνια σε αυτόν τον σύλλογο. Όπως είπε ο προπονητής τους, Εργκίν Αταμάν, είναι πολύ ικανοποιημένοι με την ομάδα που έχουν, δεν έχουν αλλάξει πολύ την ομάδα και οι παίκτες γνωρίζουν ήδη το σύστημα. Πιστεύει ότι έχουν δύο συνθέσεις που μπορούν να παλέψουν για το Final Four της Euroleague. Αυτό λέει πολλά για την ομάδα που έχει ο Παναθηναϊκός για αυτή τη σεζόν».

Για τη συμμετοχή της Παρτιζάν στο «Παύλος Γιαννακόπουλος» στην Αυστραλία και οι εντυπώσεις του από το τουρνουά: «Η συνολική εντύπωση είναι πολύ θετική. Καταρχάς, η ιδέα να έρθω εδώ στην Αυστραλία, για να συμμετάσχω στο τουρνουά «Παύλος Γιαννακόπουλος», στο οποίο ο Παναθηναϊκός μας προσκαλεί τακτικά, ήταν όμορφη. Όλα ήταν εξαιρετικά και θέλω να ευχαριστήσω από τα βάθη της καρδιάς μου τους οικοδεσπότες από το NBL League για τη φιλοξενία τους και όλους τους ανθρώπους μας που ήρθαν να μας υποστηρίξουν. Η ατμόσφαιρα τόσο στη Μελβούρνη όσο και στο Σίδνεϊ ήταν φανταστική, ξέραμε ότι είχαμε και πολλούς οπαδούς εδώ και είμαστε πολύ περήφανοι γι’ αυτό. Τους ευχαριστούμε που είναι πάντα μαζί μας».