Ζέλικο Ομπράντοβιτς: Το Σάββατο η μεγάλη απόφαση – Τέλος ο Ζόρα Σάβιτς από την Παρτιζάν

Η Παρτιζάν συνεχίζει τις διεργασίες για να πείσει τον Ομπράντοβιτς να παραμείνει προπονητής της
Ο Ζέλικο Ομπράντοβιτς σε αγώνα της Eruoelague
Ο Ζέλικο Ομπράντοβιτς σε αγώνα της Eruoelague / KLODIAN LATO / EUROKINISSI

Η πρώτη συνεδρίαση της διοίκησης της Παρτιζάν για το μέλλον του Ζέλικο Ομπράντοβιτς στον πάγκο της δεν έβγαλε απόφαση και πλέον όλα θα κριθούν σε νέο δ.σ. αύριο Σάββατο 29 Νοεμβρίου 2025.

Ο Ζέλικο Ομπράντοβιτς δεν κατέληξε σε οριστική απόφαση με τη διοίκηση της Παρτιζάν και η παρουσία του στην ομάδα παραμένει στον… αέρα, μετά την πρώτη παραίτηση του Σέρβου τεχνικού, μετά το παιχνίδι με τον Παναθηναϊκό. Αντίθετα, παρελθόν αποτελεί οριστικά ο τεχνικός διευθυντής του συλλόγου, Ζόραν Σάβιτς, με το τέλος της συνεργασίας των δύο πλευρών να ανακοινώνεται και τυπικά.

Η ανακοίνωση της Παρτιζάν

«Ο αθλητικός διευθυντής της Παρτίζαν, Ζόραν Σάβιτς και η διοίκηση των ασπρόμαυρων ατέληξαν σε σύμφωνα για τη λήξη της μεταξύ τους συνεργασίας. Στις τάξεις των ασπρόμαυρων, ο Σάβιτς έφτασε την άνοιξη του 2021 και από τότε εργάστηκε ενεργά για τη στελέχωση των ομάδων και όλα τα αθλητικά θέματα της Παρτίζαν.

Κατά την περίοδο αυτή, η ομάδα εξασφάλισε τη συμμετοχής στην κορυφαία ευρωπαϊκή διασυλλογική διοργάνωση, κέρδισε δύο πρωταθλήματα στην ABA League και τον τίτλο του σερβικού πρωταθλήματος, με μία συμμετοχή στη φάση των playoffs της EuroLeague.

Ζόραν, ευχαριστούμε για όλα!».

