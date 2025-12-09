Ζέλσον Μάρτινς για το «τρίποντο» του Ολυμπιακού: «Μια νίκη που χρειαζόμασταν – Είδα άδεια την εστία και αποφάσισα να σουτάρω»

Ο Ολυμπιακός έφτασε στην πρώτη του νίκη στη φετινή League Phase του Champions League. Το γκολ του Ζέλσον Μάρτινς ήταν αυτό που έφερε το ερυθρόλευκο “διπλό επί της Καϊράτ Αλμάτι (0-1).

Στις δηλώσεις του στην Cosmote TV μετά το τέλος της αναμέτρησης, ο Ζέλσον Μαρτίνς έκανε λόγο για μία νίκη που τη χρειαζόταν ο Ολυμπιακός και που επιτέλους ήρθε. Παράλληλα, σχολίασε και το γκολ που σημείωσε.

«Είναι κάτι που το χρειαζόμασταν. Δεν είχαμε την τύχη με το μέρος μας στα προηγούμενα ματς αλλά σήμερα το πετύχαμε και είμαστε πολύ χαρούμενοι για αυτό», ανέφερε.

«Δεν φοβηθήκαμε, δεν ήταν ατυχία αλλά νομίζω ότι ήταν η μεγάλη ικανότητα του τερματοφύλακα. Εμείς όμως παλεύαμε μέχρι το τέλος να σκοράρουμε», ήταν το σχόλιό του για τις χαμένες ευκαιρίες που είχε η ομάδα του και τέλος ανέφερε για το γκολ του.

«Όταν βρέθηκα είδα ότι είμαι κοντά. Είδα ότι θα έπρεπε να δώσω πάσα αλλά διαπίστωσα ότι η εστία ήταν άδεια και έτσι αποφάσισα να σουτάρω».