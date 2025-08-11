Ζεβλάκοφ για Σιμάνσκι: Στην Λέγκια περιμένουμε να ξεκαθαρίσει η κατάσταση με την ΑΕΚ

Η προσπάθεια της Λέγκια Βαρσοβίας, για την απόκτηση του Ντάνιελ Σιμάνσκι, φαίνεται πως καθυστερεί λόγω ΑΕΚ, σύμφωνα με όσα ισχυρίζεται ο αθλητικός διευθυντής της ομάδας, Μίχαλ Ζεβλάκοφ.

Ο Ντάνιελ Σιμάνσκι δεν βρίσκεται στα πλάνα του προπονητή της ΑΕΚ και η Λέγκια Βαρσοβίας ενδιαφέρεται για την απόκτηση του έμπειρου αμυντικού μέσου. Ο τεχνικός διευθυντής των Πολωνών, Μίχαλ Ζεβλάκοφ επισήμανε πως ο 30χρονος ποδοσφαιριστής κάνει προσπάθεια, να βρεθεί μια λύση στην περίπτωσή του με την Ένωση, τονίζοντας ότι έως τότε δεν θα υπάρξει κάποια εξέλιξη.

Πιθανότατα η Λέγκια περιμένει να μείνει ελεύθερος ο Πολωνός χαφ από την Ένωση, κάτι όμως που δεν φαίνεται να είναι στις προθέσεις της ΑΕΚ.

“Ο Νταμιάν παλεύει ακόμα να ξεκαθαρίσει την κατάσταση με την ΑΕΚ. Μέχρι να υπάρξει μια καθαρή και διάφανη κατάσταση εκεί, δεν θα υπάρξει κάποια συζήτηση. Είναι δύσκολο για μένα να πω τι ακριβώς θέλει η ΑΕΚ. Έχουν πει ότι δεν υπολογίζουν τον Σιμάνσκι. Έχουμε και εναλλακτική λύση, θα δούμε τι θα συμβεί”, δήλωσε ο Ζεβλάκοφ στο Canal+Sport.