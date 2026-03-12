Ζήσης για Άρη Betsson: «Στόχος είναι να παίξουμε στην Euroleague ή στο NBA Europe»

Ο Άρης Betsson τη φετινή σεζόν αγωνίστηκε στο Eurocup, χωρίς να καταφέρνει να συνεχίσει στη διοργάνωση και ο Νίκος Ζήσης σε συνέντευξη που έδωσε στο Euro Insiders και τόνισε ότι ο στόχος για το μέλλον είναι η παρουσία στη Euroleague ή στο NBA Europe.

Ο Νίκος Ζήσης αναφέρθηκε στους στόχους του Άρη Betsson για το μέλλον, οι οποίοι κυρίως είναι να αγωνιστούν σε διοργάνωση από το… πάνω ράφι, δηλαδή ή στη Euroleague ή στο NBA Europe. Αυτό βέβαια σημαίνει ότι τα επόμενα χρόνια θα αυξηθεί το μπάτζετ των Θεσσαλονικέων.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ο παλαίμαχος αθλητής εξήγησε και το λόγο που δεν αγωνίστηκε ποτέ σε Ολυμπιακό και Παναθηναϊκό, ενώ ανέφερε και το λόγο που αποχώρησε από την ΑΕΚ το 2005.

Η δήλωση του Ζήση για το μέλλον του συλλόγου

«Στόχος είναι η παρουσία της ομάδας σε Euroleague ή NBA Europe. Το αρχικό πλάνο που μοιράστηκε ο ιδιοκτήτης και το μάνατζμεντ είναι να βρεθούμε στο 4ο ή 5ο χρόνο σε Euroleague ή ΝΒΑ Εurope. Δεν μπορούμε να πούμε τώρα κάτι πιο εξειδικευμένο, αυτή είναι η πραγματικότητα, αλλά είναι οι δυνατές βλέψεις που έχουμε.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Είναι μια δυνατή διοργάνωση, αυτό δεν μπορεί να γίνει αυτόματα, πάνω σε αυτό δουλεύουμε και θα κάνουμε ότι περνάει από το χέρι μας να το πετύχουμε βήμα-βήμα. Θέλουμε να είμαστε σε 3-4 χρόνια από τώρα».

Ο λόγος αποχώρησης από την ΑΕΚ και το γιατί δεν έπαιξε ποτέ σε Παναθηναϊκό ή Ολυμπιακό.

«Αυτή είναι πολύ καλή ερώτηση και μία πολύ ενδιαφέρουσα ιστορία. Δεν είμαι σίγουρος αν την έχω μοιραστεί δημόσια αυτήν την ιστορία. Το 2005 είχα δύο ακόμα χρόνια συμβόλαιο με την ΑΕΚ, όμως υπήρχαν οικονομικά προβλήματα που ξεκινούσαν τότε. Καθυστερήσεις πληρωμών, η ομάδα δυσκολευόταν. Το μέλλον φαινόταν θολό.

Ο ιδιοκτήτης της ομάδας με κάλεσε και μου είπε ότι δυστυχώς θα πρέπει να με πουλήσουν. Δεν είχα buy-out, αλλά είχα κάνει πολύ καλή σεζόν στη EuroLeague και ήμουν 22 ετών. Υπήρχε ενδιαφέρον από ομάδες, όμως μου έθεσαν έναν όρο. Να μην πάω σε ελληνική ομάδα. Δεν ήθελαν να με δώσουν σε ελληνική ομάδα και το καταλάβαινα.

Ήμουν πολύ λυπημένος που έπρεπε να φύγω από την Ελλάδα και την ΑΕΚ εκείνη την περίοδο. Είχαμε έναν κορμό νεαρών παικτών και αν εκείνη η ομάδα είχε μείνει ενωμένη και υπήρχε πρόβλεψη να αυξάνεται το μπάτζετ χρόνο με τον χρόνο, θα μπορούσαμε να κάνουμε μεγάλα πράγματα, ακόμα και στην EuroLeague. Όμως όπως είπα υπήρχαν οικονομικά προβλήματα και τα πράγματα άλλαξαν.

Έτσι έπρεπε να επιλέξω και η Μπένετον Τρεβίζο, με έναν από τους καλύτερους GM που έχουν περάσει από το ευρωπαϊκό μπάσκετ, τον Μαουρίσιο Γκεραρντίνι, με τον Ντέιβιντ Μπλατ, ήταν για εμένα πολύ εύκολη επιλογή. Μου άρεσε αυτό το πρότζεκτ. Μου άρεσε που είχαν τον Αντρέα Μπαρνιάνι που ήταν ακόμη πιο νέος από εμένα και την επόμενη σεζόν ήταν No1 στο NBA Draft.

Είχαν τον Ντρου Νίκολας που ήταν αρκετές χρονιές πρώτος σκόρερ της EuroLeague τα χρόνια που ακολούθησαν και τον Ραμούνας Σισκάουσκας. Είχα εξαιρετικά χρόνια εκεί, ήταν δύο υπέροχα χρόνια».